स्पाइस जेट के प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग, बेंगलुरु से दिल्ली आ रहा था विमान

बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे स्पाइस जेट के एक विमान को शुक्रवार (6 जनवरी) को सुबह हाइड्रोलिक प्रणाली में आंशिक खामी के चलते आपात स्थिति में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतारा गया। इसमें चालक दल के सदस्यों और यात्रियों समेत कुल 176 लोग सवार थे। एयरलाइन ने कहा कि स्पाइसजेट विमान संख्या एसजी 136 के सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसने कहा, ‘‘चालक दल ने आपात प्रक्रिया का पालन किया और दिल्ली में विमान को सुरक्षित उतारा गया। एटीसी से संपर्क बना हुआ था।’’

First Published on January 6, 2017 11:44 am