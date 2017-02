उत्तर प्रदेश चुनाव: बरेली में नवाबगंज में ‘अहमदाबादियों’ में मुकाबला

बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रमुख दलों सपा, बसपा और भाजपा ने एक जाति और एक ही गांव अहमदाबाद के तीन रणबांकुरों को अपने झंडे थमा कर चुनावी रणभूमि में उतारा है। तीनों उम्मीदवार कुर्मी होने के कारण यहां का चुनावी दंगल काफी रोचक हो गया है। सभी उम्मीदवार विकास की बातें तो बढ़-चढ़कर रहे हैं लेकिन जातीय समीकरणों को साधने में ही वे अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस चुनाव क्षेत्र में सपा ने इस क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने यहां से 1991 और 1993 के चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते थे। बाद में वे सपा में शामिल हो गए। सपा के टिकट पर वे 2002, 2007 और 2012 में चुनाव में जीते थे। वे अखिलेश सरकार में लघु उद्योग राज्यमंत्री भी रहे हैं। इस बार उन्हें चुनाव में अपनी ही पार्टी की बागी शहला ताहिर का सामना करना पड़ रहा है। वे इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने यहां बसपा के पूर्व एमएलसी केसर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता काफी नाराज हैं।

इससे उन्हें भितरघात का भी सामना करना पड़ रहा है। बसपा ने यहां सपा के दलबदलू और भोजीपुरा क्षेत्र के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह गंगवार पर दांव लगाया है। इस चुनाव क्षेत्र की सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि तीनों प्रमुख उम्मीदवार एक ही गांव और एक ही बिरादरी के हैं। प्रचार में सभी दलों के उम्मीदवार बातें तो विकास की करते हैं, लेकिन जातीय समीकरणोें को साधने पर ही उनका ज्यादा जोर है। यहां के कुल 306692 मतदाताओं में मुसलिम मतदाताओं की संख्या लगभग 80 हजार बताई जाती है। यहां पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या लगभग डेढ़ लाख आंकी जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख पिछड़ी जाति कुर्मी है। इसलिए तीनों प्रमुख दलों ने इस जाति के उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है। दलित और सवर्ण जातियों के मतदाताओं की तादाद यहां कम है।

चुनाव में कोई मुद्दा हावी न होने के कारण यहां भाजपा की उम्मीदें तो सिर्फ मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर ही टिकी है। गठबंधन की वजह से मुसलिम मतों का रुझान सपा की ओर ही ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि बसपा का उम्मीदवार भी इस क्षेत्र के लगभग 13 फीसद दलित मतदाताओं के अलावा अपने सजातीय और मुसलिम मतों में हिस्सेदारी कर मुकाबले को तिकोना बनाए हुए है। इस विधानसभा क्षेत्र के शिया मुसलिम मतदाताओं का उनकी ओर ज्यादा रुझान दिख रहा है।

First Published on February 14, 2017 4:53 am