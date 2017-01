दिल्ली मेरी दिल्ली: सरकार के चीयरलीडर्स, वो चायवाला

सरकार के चीयरलीडर्स

पिछले साल की आखिरी शाम को प्रधानमंत्री ने भी माना कि कतार में लगने के कारण लोगों को दिक्कतें हुई हैं। लेकिन पत्रकारों के सामने मोदी कैबिनेट के कोई भी मंत्री यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि लोगों को दिक्कत हुई है। उनका यही जवाब होता है कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने जो किया, अच्छा किया। पत्रकार अगर उदाहरण देते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि हमारे पास एक भी आदमी किसी तरह की दिक्कत लेकर नहीं आया। मंत्रियों का हाल क्रिकेट के मैदान में जुटे ‘चीयरलीडर्स’ जैसा हो गया है जिन्हें सिर्फ सरकार के समर्थन में रिबन लहराना है।

वो चायवाला

एक सरकारी महकमा और वहां की कैंटीन। सरकारी बाबू ने चाय पीते ही कैंटीन के लड़के पर चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ आपत्तिजनक शब्द भी बोले। कैंटीन वाले लड़के को भी गुस्सा आ गया। उसने चीखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनूंगा तभी इज्जत कर पाओगे क्या? लड़के के इतना कहते ही पूरी कैंटीन में चुप्पी छा गई। एक बुनियादी सवाल जो उछल गया था।

नए साल में पुरानी ‘जंग’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्याही और जूते से लगता है चोली-दामन का साथ है। साल 2016 में ऐसे कई मौके आए जब सोशल मीडिया पर ‘मफलर मैन’ के साथ अपनी पहचान छोड़ने वाले केजरीवाल परकभी स्याही फेंकी गई, तो कभी जूते फेंके गए। हम यहां स्याही और जूते फेंके जाने की शुरुआत की तारीख की चर्चा नहीं करना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरह की घटना की शुरुआत 2014 में हुई, या 2015 में या 2016 में। लेकिन हां, केजरीवाल के लिए 2017 का आगाज जूते के साथ हो चुका है। पहली जनवरी को साल की पहली रैली में केजरीवाल पर जूते फेंके गए। मतलब, ‘जंग’ का साथ तो छूटा, लेकिन जूते का तो इस साल भी साथ बना रहा या यों कहें कि 2017 में केजरीवाल संग विवादों का साथ जारी रहेगा। अब सवाल है कि इससे स्याही भी जुड़ेगी क्या, अनिल बैजल भी जुड़ेंगे क्या?

आम और खास

कानून सबके लिए समान होता है! लेकिन कई बार यह बात जुमला ही साबित होती दिखती है। ऐसा ही नजारा दिखा, पिछले दिनों चांदनी चौक पर। सड़क पर खड़ी आम आदमी की दुपहिया तो पुलिस वाले उठा ले जाते, उसका चालान करते लेकिन कारोबारियों की आलीशान महंगी कारों को देख आंखें फेर लेते। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो रोज दिन भर खड़ी देखी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता! किसी ने ठीक ही कहा -आम, आम होते हैं और खास, खास ही होते हैं।

-बेदिल

पीएम मोदी बोले- “विरोधियों पर तरस आता है, नोटबंदी के बाद कांग्रेस की बेचैनी साफ दिख रही है”

First Published on January 2, 2017 12:48 am