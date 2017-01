बदरपुर से गुड़गांव जाना होगा आसान, 4 मेट्रो स्टेशनों को इस साल इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर खोला जाएगा

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों का अनुभव जल्द ही बदलने वाला है। इस साल चार मेट्रो स्टेशनों को इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर लोगों की सेवा में खोला जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने तीसरे चरण में हौजखास, आइएनए, रजौरी गार्डेन और मयूर विहार फेज-1 को इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर विकसित किया है। जिससे दिल्ली-एनसीआर में यात्रा करने वालों के सफर में कम समय लगने के साथ ही पैसे की भी बचत होगी। पीली लाइन का हौजखास मेट्रो स्टेशन एक इंटरचेंज स्टेशन होगा, जिससे तीसरे चरण में जनकपुरी पश्चिमी-बॉटेनिकल गार्डेन कॉरिडोर भी जुड़ा है। हौजखास मेट्रो स्टेशन पीली लाइन के समयपुर बादली-हुडासिटी सेंटर कॉरिडोर में पड़ता है, जो तीसरे चरण के शुरू होते ही हौजखास से जनकपुरी पश्चिमी-बॉटेनिकल गार्डेन कॉरिडोर (38.23 किमी) से मेट्रो के संपर्क में हो जाएगा। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि तीसरे चरण के शुरू होने पर हौजखास पर रोजाना करीब 1.9 लाख लोगों का आवागमन होगा। ऐसे ही रजौरी गार्डेन पर 1.56 लाख, आइएनएस पर 1.29 लाख और मयूर विहार फेज-1 पर 1.13 लाख लोगों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी।

अभी, राजीव चौक पर सबसे अधिक भीड़ होती है। ब्लू लाइन व पीली लाइन सहित रेड लाइन तक पहुंचने के लिए राजीव चौक स्टेशन से मेट्रो बदला जाता है। लेकिन नए चार मेट्रो स्टेशनों को इंटरचेंज का काम संभालते ही राजीव चौक को राहत की सांस मिल जाएगी। आगामी दिनों में पश्चिमी या पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा। इन दिनों समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर और द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा सिटी सेंटर के लिए राजीव चौक से मेट्रो बदलते हैं। जबकि आने वाले दिनों में हौजखास से नोएडा और द्वारका के लिए मेट्रो बदला जा सकेगा। वहीं मजलिस पार्क से शिवविहार कॉरिडोर से जुड़कर रजौरी गार्डेन और मयूर विहार फेज-1 इंटरचेंट स्टेशन के तौर पर काम करेंगे। अभी ये दोनों मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा सिटी सेंटर वाले लाइन पर हैं। वहीं पीली लाइन पर स्थित आइएनए मेट्रो स्टेशन भी मजलिस पार्क-शिव विहार कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। ऐसे में ये चार इंटरचेंज स्टेशन राष्टÑीय राजधानी दिल्ली में सफर के दौरान व्यर्थ के स्टेशनों के चक्कर से बचाएंगे।

वहीं, चौथे चरण का काम पूरा होने पर तुगलकाबाद-एअरपोर्ट टर्मिनल-1 के निर्माण से फरीदाबाद व दिल्ली के बदरपुर बार्डर के आसपास रहने वाले लोगों को सहूलियत होगी। वे इंदिरागांधी हवाईअड्डे और गुड़गांव आसानी से पहुंच सकेंगे। अभी बदरपुर से गुड़गांव जाने के लिए लोगों को केंद्रीय सचिवालय फिर वहां से मेट्रो बदलकर हुडा सिटी सेंटर जाना पड़ता है। यह रास्ता काफी लंबा पड़ता है। तीसरे चरण में जनकपुरी पश्चिमी-बॉटेनिकल लाइन के पूरा होने से यह रूट थोड़ा छोटा हो जाएगा। बदरपुर से आने वाले यात्री कालकाजी मेट्रो बदलकर वहां से हौजखास और यहां से ट्रेन बदलकर गुड़गांव जा सकते हैं। ऐसे में करीब 25 मिनट की बचत होने की उम्मीद है।

First Published on January 9, 2017 2:53 am