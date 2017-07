दिल्ली: बिजली चोरी रोकने गए दल पर हमला, हादसे में 24 साल के युवा इंजीनियर की मौत

दिल्ली में बिजली चोरी रोकने गई टीमों पर सोमवार सुबह जफरपुर के झुलझुली गांव में स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद कर्मचारी अपनी गाड़ी से वहां से भागे। रावता मोड़ पर उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी का कहना है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में उसके कर्मचारियों पर हमला किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सोमवार सुबह 11.30 बजे बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) की तीन टीमें बिजली चोरी की शिकायत पर झुलझुली गांव गई थीं।

जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने उनपर हमला कर दिया। उनकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद बिजली कर्मचारी अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागे। मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया। इस दौरान बीएसईएस जांच टीमों पर की एक कार एक पेड़ से टकरा गई। इससे बीआरपीएल के पांच कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 24 साल के अभिमन्यू सिंह के रूप में हुई है। बीएसईएस के प्रवक्ता का कहना है कि जांच टीम के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी का भी हमलावरों पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले भी बीएसईएस जांच टीम पर इसी तरह हमला हुआ था। इसमें कई कर्मचारी घायल हो गए थे। उस समय भी टीम के साथ दिल्ली पुलिस के जवान थे।

First Published on July 18, 2017 4:02 am