हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका की खारिज, अरुण जेटली के खातों की जानकारी उपल्बध कराने की थी मांग

दिल्ली हाई कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका बुधवार खारिज कर दी। जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की दस फीसद की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका ‘बेवजह की पूछताछ’ है और इसमें कोई दम नहीं है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने जेटली की गवाही के कुछ हिस्सों को हटाने का केजरीवाल का आग्रह भी ठुकरा दिया। केजरीवाल ने दावा किया था कि ये भाजपा नेता की बहस और जवाब में शामिल नहीं थे। वकील अनुपम श्रीवास्तव ने केजरीवाल की ओर से कहा कि वह आदेश के खिलाफ याचिका दायर करना चाहते हैं।

जेटली ने वर्ष 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी से दस करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी।आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर जेटली और उनके परिवार के सदस्यों पर सोशल मीडिया सहित कई मंचों से कथित तौर पर निशाना साधा था। जेटली करीब 13 साल 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे। जेटली पहले ही इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं।

केजरीवाल की अर्जियां तो अदालत में खारिज हो गर्इं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा के लिए यह मामला इस लिहाज से सुखद रहा कि अदालत ने एक अतिरिक्त मुद्दा तय करने की उनके इस आवेदन को स्वीकार कर लिया कि एक सार्वजनिक हस्ती के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान मानहानि की कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं। हालांकि भाजपा नेता की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर और वकील प्रतिभा एम सिंह के विरोध के बाद अदालत ने इसे अतिरिक्त मुद्दे के रूप में तैयार नहीं किया कि जेटली को यह साबित करना है कि उनके खिलाफ मानहानि वाले बयान दुर्भावनावश दिए गए थे। अदालत ने 2000-2001 से 2012-13 तक डीडीसीए की मूल वार्षिक रिपोर्टों और खातों के विवरण दखिल करने का उनका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया।

First Published on March 2, 2017 4:10 am