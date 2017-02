दिल्ली: कोर्ट ने DDCA मानहानि मामले में केजरीवाल को दिया 21 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश

अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में अगले महीने पेश होने का निर्र्देश दिया। हालांकि उन्हें चिकित्सा कारणों की वजह से व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने की छूट दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने केजरीवाल को 21 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने शनिवार के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट के वास्ते दायर की गई केजरीवाल की याचिका मंजूर कर ली क्योंकि वे इस समय इलाज के लिए बंगलुरु में हैं और 22 फरवरी को लौटेंगे। उसी दिन अदालत नोटिस का प्रारूप तय करने के मुद्दे पर जिरह भी सुनेगी। इस मामले में अदालत ने केजरीवाल के साथ आरोपी के रूप में तलब किए गए भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को जमानत प्रदान कर दी। उन्हें दस हजार रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने के बाद जमानत दी गई और अदालत ने कहा कि यह अपराध जमानत योग्य है। सुनवाई के दौरान, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का पक्ष रखने वाले वकील संग्राम पटनायक और चौहान ने आजाद के वकील के इन तर्कों का विरोध किया कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमजीत सेन को क्रिकेट इकाई का प्रशासक नियुक्त किया है।

पटनायक ने कहा कि शिकायत सुनवाई योग्य है क्योंकि पिछले साल शिकायत दर्ज किए जाने के समय चौहान डीडीसीए के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने क्रिकेट इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर और साथ ही अपनी ओर से याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने शनिवार तक के लिए उन्हें निजी पेशी से यह कहते हुए छूट दिए जाने की मांग की कि वे 22 फरवरी तक इलाज के लिए बंगलुरु में हैं और उनकी गैर मौजूदगी जानबूझकर नहीं है। अदालत ने पिछली 30 जनवरी को केजरीवाल और आजाद को तलब करते हुए कहा था कि उनके बयानों से क्रिकेट संघ एवं उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा। शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल और आजाद ने चर्चाओं में बने रहने एवं राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मानहानि करने वाले बयान दिए। आजाद खुद डीडीसीए के सदस्य हैं। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि वित्तीय हेरफेर के अलावा, डीडीसीए में एक देह व्यापार गिरोह सहित कई बड़ी कारगुजारियां हो रही हैं। आजाद के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के मानहानिकारक आरोपों का समर्थन किया और दावा किया कि उन्होंने 2007 में ऐसा ही मुद्दा उठाया था।

First Published on February 19, 2017 3:30 am