सूचना का अधिकार ई-पोर्टल की शुरुआत करते हुए बोले सीएम केजरीवाल, सभी सूचनाएं होंगी आॅनलाइन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की दिशा में काम करेगी और सभी जरूरी सूचनाएं आॅनलाइन की जाएंगी। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) ई-पोर्टल की शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार इस दायरे में है। सोमवार को ई-आरटीआइ पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की योजना सभी आरटीआइ जवाबों को पोर्टल पर डालने की है ताकि सूचना की मांग के आवेदनों में दोहराव न हो। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर की ओर से तैयार इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक दिल्ली सरकार के 172 विभागों से संबंधित सूचना के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, ‘आज का दिन ऐतिहासिक है, लोगों को आरटीआइ आवेदन के लिए सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं, पोस्टल आॅर्डर या ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है, लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। देश का गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, उसी पैसे से सरकार चलती है, उन्हें जानने का अधिकार है कि पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया’।

केजरीवाल ने कहा कि सूचना के अधिकार को अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘असली आरटीआइ तब होगा जब सरकार खुद ज्यादा से ज्यादा सूचना लोगों को देना शुरू कर देगी। मांगी गई सूचना का जवाब आॅनलाइन होगा तो पारदर्शिता आएगी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी’। केजरीवाल ने कहा कि जब सरकार खुद सारी जन उपयोगी सूचनाएं आॅनलाइन करेगी तो लोगों को आरटीआइ आवेदन दायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण से संबंधित विभागों जैसे पीडब्लूडी और अन्य की मेजरमेंट बुक और बिलों को आॅनलाइन कर देने से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। लोग, सरकारी अधिकारियों के कामकाज के दावों का सत्यापन कर सकेंगे।

ई-पोर्टल के जरिए नागरिक आरटीआइ की फीस नेटबैंकिंग से भर सकेंगे। आवेदक, अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। ई-आरटीआइ पोर्टल की निगरानी के लिए 172 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगर किसी आवेदक ने आवेदन में गलत व्यक्ति को या बिना किसी को संबोधित किए आवेदन डाला है तो ये अधिकारी उसे संबंधित व्यक्ति के पास भेज देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई आवेदक अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकता है। ई-पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही आरटीआइ को आॅनलाइन करने वाला दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र अभी तक एकमात्र राज्य था जहां आरटीआइ की सुविधा आॅनलाइन है। केजरीवाल ने दिल्ली के ई-आरटीआइ-पोर्टल को अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था को अपनाने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 3:08 am