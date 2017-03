मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं वो श्मशान के नाम पर

विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘हम’ काम के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि ‘वो’ श्मशान के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी कि वे रॉबर्ट वाड्रा की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत दिखाएं तो मानें कि उनका सीना 56 इंच का है। केजरीवाल ने दावा किया उनकी सरकार की असली तारीफ सड़क पर चलने वाले आम आदमी के बीच हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अभिभाषण को निराशाजनक बताया। विधानसभा में मंगलवार को बोलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कामकाज की तुलना केंद्र की मोदी सरकार से की और नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि वे मोदी सरकार के पांच काम गिना दें। उन्होंने कहा, ‘मैं आपको दोष नहीं देता, मोदी को भी पता नहीं। यूपी के उनके सारे भाषण सुने हैं मैंने, कहीं भी उन्होंने अपने काम नहीं गिनाए। हम भी पंजाब गए, वहां हमने कहा कि दिल्ली में हमने ये-ये काम किए हैं, हम जीते तो यहां भी वही काम करेंगे। हमने काम के नाम पर वोट मांगा, पीएम ने श्मशान के नाम पर वोट मांगा।’ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की चर्चा करते हुए केजरीवाल ने कहा पीएम ने पूरी दुनिया का दौरा कर लिया और मैं 2 साल में एक बार इटली गया। पीएम की हर जगह थू-थू हो रही है, जबकि मेरे कहीं नहीं जाने के बावजूद पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है।

केजरीवाल ने एसीबी का मुद्दा छेड़ते हुए कहा कि आज भी अगर एसीबी उन्हें मिल जाए तो दिल्ली में शून्य भ्रष्टाचार करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा, ‘पंजाब में मोदी ने अपने भाषण में झूठ बोला कि शीला दीक्षित को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने यह नहीं बताया कि हमारे दोबारा चुने जाने के पहले ही एसीबी को वापस ले लिया गया। एसीबी देकर देखो, शीला क्या अंबानी को भी गिरफ्तार करके दिखा दूंगा।’केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल के अंदर कांग्रेस के एक भी सरपंच को भी गिरफ्तार नहीं किया, जबकि हमारे 20 विधायक गिरफ्तार कर लिए हैं।आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, एनसीपी सभी आपस में एक परिवार की तरह मिले हैं और इसलिए उन्हें आप के अस्तित्व सेतकलीफ है। केजरीवाल ने कहा, ‘हम राजनीति में आते ही नहीं अगर तुम सुधर जाते।’ वहीं नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को निराशाजनक बताया और कहा कि इसमें भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं दी गई है। उन्होंने चुनौती 2018 योजना पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दो सालों में कोई भी कानून बनाने में सफल नहीं रही।

First Published on March 8, 2017 4:33 am