अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के बाद विरोधियों पर ली चुटकी, कहा- आम आदमी पार्टी ने सबको पहनाई टोपी

पंजाब विधानसभा चुनाव से उत्साहित आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि आखिर आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों के नेताओं को टोपी पहना ही दी। हालांकि, चुनाव प्रचार के कारण बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने के लिए केजरीवाल मंगलवार दोपहर बंगलुरु रवाना हो रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसके पहले रविवार को पार्टी की बैठक कर वे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आप की रणनीति का खाका तय कर चुके हैं।

सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य काफी खराब स्थिति में है। उन्हें खांसी व बुखार है और उनके खून में शर्करा की मात्रा (डायबीटिज) इतनी अधिक है कि दिन में तीन बार इंसुलिन लेने के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रही है। नतीजन उन्हें बंगलुरु जाना पड़ रहा है जहां वे जिंदल नेचुरोपैथी में 10 दिन तक अपना प्राकृतिक इलाज करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा भी रह सकते हैं। खराब स्वास्थ्य के बावजूद अरविंद केजरीवाल शायद पंजाब चुनाव के नतीजे को लेकर इतने आशान्वित हैं कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से विपक्ष पर हमला किया। मुख्य रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘एक बात तो है। आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों के नेताओं को टोपी तो पहना ही दी।’ इस ट्वीट के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता अजय माकन की टोपी पहने तस्वीर भी साझा की। पंजाब चुनावों से मुक्त होकर केजरीवाल अब गुजरात चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, रविवार को अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पार्टी की पीएसी (राजनीतिक मामलों की समिति) बैठक में गुजरात चुनावों को लेकर खाका तैयार करने पर गहन चर्चा की गई, जिसमें कुमार विश्वास और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को अहम भूमिका दी गई है। गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पंजाब-गोवा से उत्साहित आम आदमी पार्टी अभी से गुजरात की चुनौती के लिए तैयार हो रही है। इसके पहले पार्टी के मुखिया अपना स्वास्थ्य भी दुरुस्त कर लेना चाहते हैं, इसी कारण वे इस बार दिल्ली की आप सरकार के दो साल पूरा होने के सलाना समारोह में मौजूद नहीं होंगे और इसकी कमान उन्होंने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दी है।

चुनावी सर्वे: पंजाब में बहुमत से सरकार बनाएगी आप, गोवा में कांग्रेस-भाजपा में कड़ी टक्कर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 2:02 am