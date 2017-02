केजरीवाल ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब, आशा किरण होम में हुई मौतों पर सरकार गंभीर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशा किरण होम में हुई मौतों के मामले में मुख्य सचिव को तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) की ओर से मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बने इस होम की भयावह स्थिति और मौत की घटनाओं को उजागर किए जाने के बाद केजरीवाल ने पूरी स्थिति पर निराशा जताते हुए समाज कल्याण सचिव की चुप्पी का कारण पूछा है। इसी बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास समाज कल्याण विभाग भी है, ने सोमवार को आशा किरण होम का दौरा कर वहां का जायजा लिया। सोमवार को मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को लिखे नोट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘डीसीडब्लू और मीडिया द्वारा आशा किरण होम की स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है वह नितांत व्यथित करने वाली है। मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि ये सभी कमियां एक हफ्ते के अंदर डीसीडब्लू की संतुष्टि के अनुरूप दुरुस्त की जाएंगी।’ उन्होंने मुख्य सचिव से होम की भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए 13 फरवरी को सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कुछ सवालों के तत्काल प्रभाव से जवाब मांगे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से पूछा है कि समाज कल्याण सचिव ने आशा किरण होम और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बने दो अन्य गृहों का कितनी बार दौरा किया है, इसका तारीख के साथ विस्तृत ब्योरा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा है कि समाज कल्याण सचिव ने आशा किरण होम में हुई 11 मौतों के बारे में सरकार को सूचना क्यों नहीं दी? इन मौतों की सूचना पर समाज कल्याण सचिव ने क्या कदम उठाए और गृह में व्याप्त व्यापक दुर्दशा को दूर करने के लिए क्या किया गया? वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आशा किरण होम की दुर्व्यवस्था का ठीकरा अफसरों पर फोड़कर मुख्यमंत्री अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि अफसरों को दोष देना मुख्यमंत्री की कायरता का जीता-जागता उदाहरण है और वह खुद को और उपमुख्यमंत्री को जिम्मेदारी से बचाना चाहते हैं।

बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपनी टीम के साथ शनिवार रात आशा किरण होम के औचक निरीक्षण के बाद रविवार को विभाग की सचिव दिलराज कौर को इस मुद्दे पर नोटिस दिया था। मालीवाल ने आशा किरण होम में अपनी टीम के साथ पूरी रात गुजारी थी और इसके बाद आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि होम की स्थिति बेहद भयावह और पूरी तरह से अमानवीय है जहां मानसिक रूप से अक्षम महिलाएं निर्वस्त्र घूमती हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिला आयोग ने इस बारे में जांच समिति का भी गठन किया है।

First Published on February 7, 2017 1:54 am