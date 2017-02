लाल किले के कुएं में मिला कारतूस और हथगोलों का जखीरा, इलाके को घेरे में लेकर NSG ने शुरू की जांच

पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल लाल किला के अंदर से भारी मात्रा में कारतूस, हथगोले का जखीरा बरामद हुआ है। वहीं संसद भवन परिसर के भीतर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सोमवार को एक लावारिस बैग मिला है। दोनों घटनाओं ने सुरक्षाबलों की नींद उड़ा दी है। राजधानी स्थित लालकिले के अंदर से भारी संख्या में कारतूस, हथगोले और राइफल्स मिलने के बाद एनएसजी के बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। दस्ते ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक जांच पड़ताल शुरू कर दी।

इसके बाद पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को खाली कराकर आतंकियों के छुपे होने की आशंका के मद्देनजर एनएसजी बुला ली गई। लालकिले के अंदर से हथियारों का जखीरा मिलने की यह घटना रविवार की है। जब किले के कुओं की सफाई की जा रही थी तब यह हथियार प्रकाशन इमारत के पीछे स्थित एक कुंए से बरामद हुए। शुरुआती जांच में पुलिस यह मान रही है कि पुराने समय में सेना किले के अंदर ही रहती थी और हो सकता है कि कारतूस और विस्फोटक तब ही के हों। हथियारों और विस्फोटकों की यह खेप पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सफाई के दौरान मिले हैं।

बरामद विस्फोटक कुएं में ऐसी जगह मिले हैं जहां आमतौर पर कोई आता-जाता नहीं है।कयास यह भी है कि किसी ने उन्हें वहां छुपाकर रखा होगा और फिर समय नहीं मिलने पर उसे ले जाने में वह असफल रहा हो। बताया जा रहा है कि बरामद कारतूसों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि एक बार पुलिस भी सकते में आ गई। सुरक्षा की दृष्टि से लालकिला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में किले के अंदर से भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा मिलना इसकी सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है।

First Published on February 7, 2017 2:28 am