बलात्कार की शिकार अमेरिकी महिला जांच में सहयोग करने के लिए दिल्ली आई

दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में इस साल मार्च में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई अमेरिकी महिला मामले की जांच में शामिल होने के लिए मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंची। जांच में सहयोग के लिए वह मामले की जांच कर रहे दल से मुलाकात करेगी। इससे पहले महिला ने कहा था कि वह जांच से संतुष्ट नहीं है और आरोपी की पहचान के लिए भारत आने को तैयार है। इस महिला का आरोप है कि उसके पर्यटक गाइड ने अपने तीन साथियों के साथ उसके साथ बलात्कार किया था। यह गाइड जब आठ दिसंबर को नेपाल से यहां पहुंचा तो पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान की थी और जब वह नेपाल में था तभी उससे संपर्क किया था।

पर्यटक गाइड ने आरोपों से इनकार करते हुए पुलिस को बताया कि जब पीड़िता अपने देश वापस जा रही थी तब उसने फीडबैक फार्म में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। पर्यटन एजंसी ने भी अपनी आंतरिक जांच में उसे दोषी नहीं पाया। महिला ने आरोप लगाया था कि दो दिन तक उसके साथ कई लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। आरोपियों ने इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने आरोपियों पर उसका वीडियो बनाने और किसी को भी इसकी जानकारी देने पर इसे सार्वजनिक करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था।

बुलंदशहर गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान से अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 1:59 am