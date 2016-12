नोटबंदी ने 20 साल पीछे धकेला : माकन

दिल्ली पूर्वांचल कांग्रेस, दिल्ली पर्वतीय कांग्रेस और दिल्ली साउथ इंडियन कांग्रेस ने शनिवार को जंतर-मंतर से संसद तक पलायन रोको व जवाब दो रैली का आयोजन किया जिसमें बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि मोदी के नोटबंदी के गलत फैसले ने राष्टÑवाद के नाम पर पूरे देश को बैंक व एटीएम की लाइन में खड़ा कर दिया। नकदी की कमी के कारण देश का मजदूर बेरोजगारी के कगार पर खड़ा हो गया है। सरकार के इस फैसले ने देश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी नकदरहित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो वे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल का जवाब दें और यह बताएं कि उन्होंने आदित्य बिरला गु्रप व सहारा ग्रुप से 65 करोड़ रुपए चेक, क्रेडिट कार्ड या कैश, किससे लिए थे। पूरा देश मोदी के जवाब का इंतजार कर रहा है।

पलायन रोको व जवाब दो रैली को माकन के अलावा पूर्व सांसद महाबल मिश्रा और रमेश कुमार, दिल्ली पूर्वांचल कांग्रेस के अध्यक्ष शिवजी सिंह, दिल्ली पर्वतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बृजमोहन उप्रेती और दिल्ली साउथ इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष आरमनी नायडू ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी, डॉ नरेंद्र नाथ, दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता मुकेश गोयल, फरहाद सूरी, वरयाम कौर व चतर सिंह सहित सभी निगम पार्षद व ब्लाक अध्यक्ष भी मौजूद थे। माकन ने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू करते हुए कहा था कि इस कदम से भ्रष्टाचार मिटेगा और उग्रवाद पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने ही सबसे पहले नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र में करने वाले मजदूरों पर लटक रही बेरोजगारी की तलवार और दिल्ली से उनके पलायन का मुद्दा उठाया था।

माकन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को दैनिक मजदूरी न मिलने के कारण दिल्ली में चलने वाले बड़े-बड़े प्रोजेक्ट का काम रुक गया है। रिक्शा चलाने वाले गरीब लोगों की दिहाड़ी भी न के बराबर रह गई है। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा कि जब-जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब-तब दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलवासियों पर रोजी-रोटी कमाने का संकट मंडराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में पूरी दिल्ली में सीलिंग करवाई गई और उसके बाद मास्टर प्लान के तहत अनधिकृत कालोनियों को तोड़ने व दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया और अब नोटबंदी के गलत फैसले ने तो दिल्ली में रहने वाले मजदूरों की कमर ही तोड़ दी है।नोटबंदी ने 20 साल पीछे धकेला : माकन बाद मास्टर प्लान के तहत अनधिकृत कालोनियों को तोड़ने व दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया और अब नोटबंदी के गलत फैसले ने तो दिल्ली में रहने वाले मजदूरों की कमर ही तोड़ दी है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए भ्रष्‍टाचार के आरोप, कहा- अगर मुझे बोलने देंगे तो उनका गुब्‍बारा फोड़ दूंगा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 25, 2016 2:25 am