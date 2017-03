सांसदों और मंत्रियों की सिफारिश से AIIMS पहुंचने वाले VIP मरीजों के लिए खुलेगा नया काउंटर

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में विशेष तौर पर एक नया काउंटर खोला गया है जिसक तहत उन मरीजों को तवज्जो दी जाएगी जिनकी सिफारिश किसी वीआईपी ने की हो। सांसदों व मंत्रियों को वीआईपी की लिस्ट में रखा गया है। एम्स में मंत्रियों और सांसदों के सिफारिश वाले मरीजों के लिए खास सुविधा का इंतजाम किया जाएगा। विशेष काउंटर पर ओपीडी कार्ड बनवाकर मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी मंत्रियों और सांसदों की सिफारिश पर पहुंचने वाले मरीजों का ओपीडी कार्ड बनवाया जाता था लेकिन उनके लिए कोई विशेष काउंटर की सुविधा नहीं थी।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से 23 फरवरी 2017 को जारी किए एक सर्कुलर में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के ओएसडी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से नया काउंटर खोला जाएगा। जिसके तहत ओएसडी, सांसद, मंत्रियों की सिफारिश पर आने वाले मरीजों को विशेष सुविधा मिलेगी। बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स के प्रेसिडेंट भी हैं। सर्कुलर में साफ किया गया है कि एम्स के विशेष अधिकारी ये तय करेंगी कि कोई सिफारिश करने वाला वीआईपी है या नहीं।

एक जानकारी के मुताबिक एम्स में हर रोज औसतन 10 हजार मरीज आते हैं जिसमें से लगभग सारे एम्स के ओपीडी काउंटर पर आते हैं। यह काउंटर सुबह 11 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद मरीज जो एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। अब नया काउंटर खुलने के बाद वीआईपी द्वारा रेफर किए गए मरीज ओपीडी खुले होने तक किसी भी समय डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इतना ही नहीं किसी भी वीआईपी मरीज को अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

एम्स में ज्यादा मरीज आने की वजह से डॉक्टरों से समय मिलने में काफी दिक्कतें आती है। मरीज को एक बार अप्वाइंटमेंट मिलने के बाद सर्जरी की लंबी तारीख मिलती है। इस कठिनाई से बचने के लिए कई मरीज मंत्रियों या सांसदों की सिफारिश पर एम्स पहुंचते हैं, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी काफी दिनों का समय लग जाता है। नए सिस्टम के तहत अब एक नया काउंटर खाला जाएगा, साथ ही तीन विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं। ऐसा करने से सांसद, मंत्रियों की सिफारिश पर आने वाले मरीजों को विशेष सुविधा मिलेगी।

First Published on March 9, 2017 10:14 am