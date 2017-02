कुक और टेलर संग AAP विधायक ने किया सामूहिक विवाह, दुल्हन बोली- कभी नहीं सोचा था ऐसे होगी शादी

दिल्ली के करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक रवि विशेष ने आम लोगों के साथ अपनी शादी सामूहिक विवाह समारोह में की। दिल्ली विकास संस्थान के केसी रवि ने दसवां सर्व धर्म सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करवाया। इसमें आठ लोगों की शादी करवाई गई। इन आठ दूल्हों में रवि के बेटे विशेष भी शामिल थे। कार्यक्रम करोल भाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में आयोजित करवाया गया। इसमें कैटर्स, डीजे और फूलों से सजी स्टेज थी। विशेष ने पेशे से अध्यापक प्रीति संग सात फेरे लिए। दोनों के परिवार वालों ने यह शादी करवाई है।

विशेष के अलावा इस कार्यक्रम में शादी करने वालों में कुक, इलेक्ट्रेशियन, टेलर और एक ऑटो स्पेयर पार्ट विक्रेता भी शामिल था। विशेष ने कहा, ‘अगर आप किसी विशेष पद पर हैं और कुछ ऐसा करते हैं तो इससे समाज में अच्छा मैसेज जाता है। धन के दिखावे के लिए पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो परिवार यह सोचते हैं कि उनकी बेटी की शादी उन पर बोझ है तो वे अब ऐसा नहीं सोचेंगे।’ विशेष ने साल 2015 में करोल भाग से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था। यह सीट एससी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।

विशेष ने साथ ही बताया कि पहले उनके ससुराल वाले हिचक रहे थे, लेकिन जब उन्हें मनाया गया तो वे इस तरह से शादी के लिए राजी हो गए। प्रीति ने बताया, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह से होगी, लेकिन मैं खुश हूं।’

आठ दूल्हों में शामिल 30 साल के मोहन लाल ने कहा, ‘मैं एक गरीब बैकग्राउंड से हूं। हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। यहां हमारे परिवार के करीब 20-22 लोग मौजूद हैं।’ रवि पिछले एक दशक से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। उनका कहना है, ‘इस कार्यक्रम को हम और हमारे पार्टनर एनजीओ फंड करते हैं। हम हर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पांच से सात लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे परिवार में यह पहली ऐसी शादी है, मुझे उम्मीद है कि हमारे परिवार के अन्य बच्चे भी इसी तरीके से शादी करेंगे।’

इस शादी में भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। गुप्ता सभी आठ दूल्हों और दुल्हन के लिए गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। हालांकि, विशेष की शादी में आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन अकेले आप नेता थे, जिन्होंने इस शादी में शिरकत की। पार्टी के बाकी नेता पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विशेष ने कहा, ‘मेरे दोस्त पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं।’

First Published on February 2, 2017 9:34 am