मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है आप सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दो अहम जिम्मेदारियों राजस्व और को-आॅपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार से मुक्त कर पर्यटन विभाग का भार सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही नवनियुक्त मंत्री कैलाश गहलोत को राजस्व का अहम भार सौंपे जाने की संभावना है। हालांकि, मंत्रियों के विभागों के इस फेरबदल में मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं किसी विभाग का प्रभार लिए जाने की संभावना नहीं है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं, जिसके तहत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक अहम विभाग राजस्व और साथ ही कॉपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार के कार्यभार से मुक्त कर पर्यटन का कार्यभार सौंपा जा सकता है, जोकि अभी सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के पास है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहती है और इसकी जिम्मेदारी सिसोदिया को दी जा सकती है। हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने खुद राजस्व के कार्यभार से मुक्ति और पर्यटन का प्रभार संभालने की इच्छा जाहिर की है। उपमुख्यमंत्री के पास फिलहाल शिक्षा, वित्त, योजना, राजस्व, भूमि व भवन, सतर्कता, सेवा, महिला व विकास विभाग और को-आॅपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार का प्रभार है। इसके अलावा वह उन सभी विभागों के लिए उत्तरदायी हैं जो किसी मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं। नवनियुक्त मंत्री कैलाश गहलौत के पास अभी कानून और परिवहन जैसे दो महत्त्वपूर्ण विभाग हैं, उन्हें अब राजस्व का भी अहम कार्यभार सौंपा जा सकता है। उनके पास प्रशासनिक सुधार और सूचना व तकनीक का भी प्रभार है। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही ज्यादातर अहम विभाग मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास थे, लेकिन दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का चेहरा माने जाने वाले नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत को भी अब सरकार में अहमियत दी जा रही है।

दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभागों में संभावित फेरबदल पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वह पूरे भारत में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है और जिनका ध्यान अपने राज्य पर न होकर दूसरे राज्यों पर रहता है। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल 10 फीसद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 90 फीसद आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। उनके पास दिल्ली की जिम्मेदारियां निभाने का समय ही नहीं है, वह न तो अपने कार्यालय में नजर आते हैं और न ही विधानसभा में।

First Published on July 19, 2017 3:28 am