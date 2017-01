आप का आरोप, भाजपा ने निगम को बना दिया है पंगु

दिल्ली में सफाईकर्मियों की हड़ताल तो खत्म नहीं हुई, लेकिन उस पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए आप सरकार ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम को आर्थिक और व्यावहारिक रूप से न केवल पंगु बना दिया है बल्कि भाजपा नेता अब दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए गंदी राजनीति कर रहे हैं। नगर निगम एक्ट के मुताबिक, दिल्ली में साफ-सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम करना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा शासित नगर निगम अपनी यही जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मंगलवार को हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने पिछले दो साल में पहले के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा पैसा निगम को दिया, लेकिन वह अब भी अपने सफाईकर्मियों को तनख्वाह नहीं दे रहा है। आप के राष्टÑीय प्रवक्ता और दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि भाजपा नेता दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर और नगर निगम के सफाईकर्मियों के पेट पर लात मार कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम एक्ट के मुताबिक, राजधानी राष्टÑीय क्षेत्र में साफ.-सफाई की जिम्मेदारी भाजपा शासित निगम की है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जनता को गुमराह करने और सारा ठीकरा दिल्ली सरकार व आम आदमी पार्टी के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। साल 2012 में जब दिल्ली नगर निगम में भाजपा की जीत हुई थी तो पार्टी के सर्वोच्च नेता व गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर निगम में भाजपा का शासन है और निगम की हर अव्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार है।

बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने सफाईकर्मियों को तनख्वाह नहीं दी है, जिसके कारण सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए। इसके बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सफाई कर्मियों से मुलाकात कर दिल्ली सरकार की ओर से निगम को 119 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी की ताकि सफाई कर्मियों को तनख्वाह मिल सके। आप का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पिछले दो साल में पहले के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा पैसा नगर निगम को दिया है, इसके बावजूद भाजपा के नेता निगम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने अपील की है कि भाजपा के हिस्से के सवाल उसी से किए जाएं और उनसे पूछा जाए कि निगम को दिया जाने वाला पैसा कहां खर्च हो रहा है और किसकी जेब में जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को तो तनख्वाह मिल नहीं रही है।आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में शासन करने वाली भाजपा से कुछ सवाल भी किए हैं। उसने पूछा है कि क्या भाजपा शासित निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह न देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान नहीं कर रहा? जब दिल्ली की वर्तमान सरकार ने निगम को पहले की सरकारों के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा पैसा दिया है तो उसने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी, जबकि न तो कर्मचारियों की तनख्वाह ढाई गुना बढ़ी है और न ही निगम में ढाई गुना कर्मचारी बढ़े हैं? दिल्ली को स्वच्छ रखने वाले सफाईकमियों की तनख्वाह रोकर भाजपा उनकी रोजी-रोटी क्यों छीन रही है? वर्तमान में दिया जाने वाला पैसा सर्वाधिक है और यह निगम के कमर्चारियों को भी नहीं दिया जा रहा है तो यह सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है?

First Published on January 11, 2017 1:56 am