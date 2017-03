ATM से निकला 2 हजार का नकली नोट, शिकायत दर्ज

राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर एक एटीएम से 2 हजार का नकली नोट निकला है। एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि दक्षिण दिल्ली में एक निजी बैंक के एटीएम से नकली नोट निकला है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले चंदन राय ने गढ़ी इलाके में आईसीसीआई बैंक के एटीएम से रुपये निकाले जिसमें दो हजार का नकली नोट भी था। पुलिस उपायुक्त रोमिल बानिया ने बताया, “राय द्वारा एटीएम से निकाले गए नोट पर चिल्ड्रेन बैंक आफ इंडिया और चूरन लिखा हुआ है। राय को उनके बैंक से एक मैसेज भी मिला जिसमें बताया गया कि उन्होंने दो हजार रुपया निकाला है। बिहार के मूल निवासी राय ने अमर कालोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका बैंक आफ बड़ौदा में खाता है। बानिया ने बताया कि पुलिस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। एटीएम में कैश डालने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले बीती 6 फरवरी को संगम विहार इलाके में भी एटीएम से दो हजार के नकली नोट निकले थे।

गौरतलब है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के एेलान के 100 दिनों बाद ही बंगाल का मालदा जिला नकली नोटों का एक हब बन गया है। भारत की जांच एजेंसी एनआईए और बीएसएफ ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश में नकली नोट छापने के लिए प्रेस लगाई गई है। रिपोर्ट पर विश्वास करें तो 2000 नोट में मौजूद 17 सुरक्षा विशेषताएं कॉपी किए जा चुके हैं, जिसमें डिजाइल, रंग, नंबर पैटर्न, वॉटर मार्क और महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूद है। सुरक्षा एजेंसियों ने मालदा से अब तक 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है।

बेहतर रेल और सड़कों की कनेक्टिविटी से लैस, बांग्लादेश बॉर्डर से नजदीकी, बढ़ती कट्टरता इन सभी चीजों ने मालदा को एफआईसीएन (फेक इंडिया करंसी नोट्स) कैपिटल में तब्दील कर दिया है। वहीं बॉर्डर के दूसरी तरफ नवाबगंज है, जहां नकली नोट छापने का काम होता है। मालदा रेल के जरिए सीधे दिल्ली, दक्षिणी राज्य, बिहार और उत्तरप्रदेश से जुड़ा हुआ है। वहीं देश के और इलाकों तक भी पहुंचने के लिए सड़क या रेल से 30 मिनट का वक्त लगता है। गंगा पार तक झारखंड भी पहुंचा जा सकता है। रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत में आने वाले करीब 80 प्रतिशत नकली नोट भारत-बांग्लादेश के बॉर्डर स्थित मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों से आते हैं।

बताया जाता है कि कुछ लड़के बॉर्डर की दूसरी तरफ से फेंके माल को लेकर आते हैं और फिर वह छोटी-छोटी खेप में उसे बांटकर कुरियर कर देते हैं। एक एनआईए अफसर ने एचटी को बताया कि एक किलोमीटर कवर करने के बाद यह खेप दूसरे को दे दी जाती है। नोटबंदी के बाद नकली नोटों को खरीदने की कीमतें बढ़ गई हैं। अब 1 लाख रुपये की नकली करंसी 60-70 हजार में बिकती है, जबकि पहले यह रेट 40 हजार था।

First Published on March 10, 2017 3:27 am