चौथा चरण में 79 नए मेट्रो स्टेशन

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की मंजूरी मिलने के बाद अभी टेंडर की प्रक्रिया होनी बाकी है। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि इसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा। जबकि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) का कहना है कि इस चरण के विकसित होने से मेट्रो का नेटवर्क 213 किमी से बढ़कर 350 किमी हो जाएगा। इसके साथ ही विकसित होने वाले छह कॉरिडोर में 79 मेट्रो स्टेशन होंगे। हालांकि, बाहरी दिल्ली को मेट्रो से जोड़ने के चौथे चरण में 113 किमी में 66.92 किमी हिस्सा एलिवेटेड रहेगा। इस प्रोजेक्ट को 72 महीनों में पूरा करना होगा। मेट्रो का कहना है कि चौथे चरण में जनकपुरी पश्चिमी से आरके आश्रम के बीच प्रस्तावित 29.92 किलोमीटर की कॉरिडोर सबसे लंबी है। इस परियोजना के दौरान मेट्रो को कुल छह कॉरिडोर विकसित करने हैं। इसमें रिठाला से बवाना, नरेला कॉरिडोर 21.73 किमी, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर 12.58 किमी, तुगलकाबाद से एअरोसिटी कॉरिडोर 22.20 किमी, लाजपत नगर से साकेत कॉरिडोर 7.96 किमी, जनकपुरी पश्चिमी से आरके आश्रम कॉरिडोर 28.92 किमी और मुकंदपुर से मौजपुर 12.24 किमी होगा। चौथे चरण में बनने वाले छह नए कॉरिडोर में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों की लंबी फेहरिस्त है।

रिठाला से बवाना, नरेला कॉरिडोर में रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिण सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, रोहिणी सेक्टर 37, बरवाला, पुठ खुर्द, बवाना औद्योगिक क्षेत्र-1, अनाज मंडी और नरेला। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर में दयाबस्ती, सराय रोहिणी, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, लोकनायक अस्पताल हैं। तुगलकाबाद से एअरोसिटी कॉरिडोर में तुगलकाबाद एअरपोर्ट टर्मिनल, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन, आनंदमयी मार्ग जंक्शन, तिगड़ी खानपुर, अंबेडकरनगर, साकेत जी ब्लॉक, साकेत, लाडो सराय, महारौली, किशनगढ़, मसूदपुर, वसंत कुंज, महिपालपुर और दिल्ली एरोसिटी हैं।

लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर में साकेत जी ब्लॉक, शेख सराय, चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश-1, एंड्रयूज गंज और लाजपत नगर। जनकपुरी पश्चिमी से आर के आश्रम कॉरिडोर में कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, कैशोपुर, मीरा बाग, पश्चिमी बिहार, पीरागढ़ी चौक, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एक्लेव, दीपाली चौक, मधुबन चौक, रोहिणी पूर्व, पश्चिमी विहार, प्रशांत विहार, उत्तरी पीतमपुरा, हैदपुर मुकरबा चौक, भलस्वा, मजलिस पार्क, आजादपुर, अशोक विहार, डेरावल नगर, राजापुर, जीजी सब्जी मंडी, पुलबंगश, सदर बाजार, नबी करीम और आरके आश्रम। मुकुंदपुर से मौजपुर कॉरिडोर में बुराड़ी क्रॉसिंग, जगतपुर गांव, सूरघाट, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 3:44 am