55 साल के शख्स ने पार्क में पांच साल की बच्ची के साथ की ज्यादती, चॉकलेट का लालच देकर बनाया शिकार

दक्षिणपूर्वी दिल्ली में 55 साल के शख्स पर पार्क में एक पांच साल की बच्ची का रेप करने के आरोप लगा है। घटना सोमवार को दिल्ली के न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी इलाके में हुई। आरोपी ने कुछ दिन पहले ही इस इलाके में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करना शुरू किया था। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय 50 वर्षीय शख्स नाइट ड्यूटी पर आया था। पांच साल की बच्ची का परिवार पिछले 10 सालों से यहां रह रहा है और हाल ही में गांव से वापस लौटा था।

पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि बच्ची अपने साथियों के साथ बाहर खेलने गई थी, तभी उसके साथ यह वारदात हुई। बच्ची के एक दोस्त ने उसे घर से बुलाया था और अभिभावकों से कहा था वह एक घंटे में वापस आ जाएगी। पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी जब भी बाहर खेलने जाती है तो वह उसपर नजर रखती हैं। हालांकि सोमवार को वह काम में व्यस्त हो गईं और बच्ची पर नजर नहीं रख पाईं। मां ने बताया कि काफी देर हो जाने के बाद उनकी बेटी वापस नहीं आई तो वो उसे पार्क में ढूंढने गईं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। इसके बाद बच्ची को दोस्तों के घर भी खोजा लेकिन व्यर्थ रहा। जब मां थक हारकर घर वापस लौटी तो बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी और रो रही थी।

मां ने देखा कि बच्ची के कपड़े भी फटे हुए थे और इसपर खून के धब्बे थे। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि आरोपी शख्स उसे चॉकलेट के बहाने अपने घर ले गया। इसके बाद 50 वर्षीय शख्स ने उसका रेप किया और बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। बच्ची की मां और उसके पिता ने न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन केस दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पत्नी और बच्चे दिल्ली के बाहरी इलाके में किराए के मकान पर रहते हैं।

First Published on December 21, 2016 9:40 am