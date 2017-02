दिल्ली: सरकारी स्कूलों में 300 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव मंजूर

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के परिसर में 300 मोहल्ला क्लीनिक बनाने संबंधी केजरीवाल सरकार के महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसके अनुसार मोहल्ला क्लीनिक के कारण बच्चों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। एक अधिकारी के अनुसार स्कूल परिसरों में 300 मोहल्ला क्लीनिक खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और स्वास्थ्य विभाग जल्द ही मोहल्ला क्लीनिक बनाने का काम शुरू करेगा। स्कूल परिसर में मोहल्ला क्लीनिक का उद्देश्य विद्यार्थियों और उस क्षेत्र की जनता को मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अधिकारी के अनुसार इन मोहल्ला क्लीनिकों में सामान्य जनता का प्रवेश बाहर की तरफ से होगा ताकि स्कूल परिसर में उनके अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित हों।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव से संबंधित फाइल यह कहते हुए वापस कर दी थी कि दिल्ली शिक्षा अधिनियम के नियमों के अनुसार स्कूल परिसर का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंग से आग्रह किया था कि वे इस मुद्दे पर उनसे और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से चर्चा कर मामले का समाधान निकालें। दिल्ली सरकार ने घोषणा थी कि पूरे शहर में 31 दिसंबर 2016 तक 1,000 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका और अब मार्च, 2017 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अभी करीब 109 मोहल्ला क्लीनिक चालू हैं।

First Published on February 8, 2017 2:53 am