ड्रग्स का धंधा करने के आरोप में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सहित 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ड्रग्स के कारोबार से जुड़े होने के आरोप में एक अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर नशाखोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार लोगों में हरप्रीत सिंह (30), अमनदीप सिंह (29) व हनीश सरपाल (36) शामिल हैं। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, ये लोग मेफीड्रोन ड्रग के सप्लाई नेटवर्क से जुड़े थे। इनके कब्जे से 25 किलो 650 ग्राम मेफीड्रोन ड्रग बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 50 करोड़ रुपए है। संजीव कुमार यादव ने बताया कि हरप्रीत सिंह अंतराष्ट्रीय एथलीट रहा है।

उसने आॅस्ट्रेलिया में हुए युवा राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक और श्रीलंका में 2006 में आयोजित एसएएफ खेलों में कांस्य पदक जीता है। वह 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में भी हिस्सा लेने वाला था, लेकिन चोटिल होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि मेफीड्रोन ड्रग रेव पार्टियों व महंगे जमावड़ों में ‘मीवो-मीवो’ कोड नाम से चलन में है। नशेड़ी मेफीड्रोन ड्रग को कोकीन की जगह लेते हैं।

First Published on February 18, 2017 1:15 am