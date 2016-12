साल 2016: अपने ही पैमाने से जूझती आम आदमी पार्टी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। PTI Photo by Shahbaz Khan

अण्णा आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी के लिए जहां वर्ष 2015 शानदार रहा, वहीं 2016 विवादों से घिरा रहा। वैसे तो आप के चार साल के इस सफर में विवाद परछाई की तरह साथ चलते रहे हैं, लेकिन 2016 में विवाद इस कदर बढ़ा कि अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली इस पार्टी के अलग तरह की राजनीति के दावों पर सवालिया निशान लगने लगे। पूरे साल दिल्ली में पार्टी के विधायकों पर आरोप लगते रहे, पुलिस मामले दर्ज होते रहे। लेकिन, बावजूद इसके पार्टी दिल्ली से बाहर पंजाब, गोवा और गुजरात में अपनी मौजूदगी का अहसास कराती रही।

विपक्ष मुक्त लेकिन अंदरूनी कलह खूब

2015 की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए पहला निर्णायक मोड़ रहा जब पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाई और विरोधियों का लगभग सफाया कर दिया। इसके बाद लगने लगा कि पार्टी दूसरे राज्यों में बड़ी चुनौती बन सकती है, हालांकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सरीखे नेताओं को बाहर निकाले जाने और जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री मामले के बाद उसे बड़ा झटका लगा। 2016 में यादव और भूषण सरीखे झटके तो नहीं लगे, लेकिन बिजवासन विधायक कर्नल सहरावत बागियों की श्रेणियों में आ गए, उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल पर कई निजी आरोप भी लगे। इससे बढ़कर जो विवादों वाला मुद्दा रहा वह है एक के बाद एक अलग-अलग मामले में गिरफ्तार होने वाले आप विधायक। कुल 15 विधायक गिरफ्तार किए गए। विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि जो पार्टी अलग तरह की राजनीति का दावा करती है उसकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है।

आप पर आरोपों का दौर

इन विवादों की शुरुआत जनवरी में उस वक्त हुई जब सरकारी कर्मचारी से मारपीट के आरोप में दिल्ली के विकासपुरी से पार्टी के विधायक महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की पार्टी के लिए सर्वाधिक विवादों वाले महीने जुलाई और अगस्त रहे जिनमें पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई और कई अन्य विवाद भी खड़े हुए। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी मामले में राज्य की पुलिस ने 24 जुलाई को महरौली से आप के विधायक नरेश यादव को गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में मामले का मुख्य गवाह अपने बयान से पलट गया।

पिछली 21 जुलाई को संगरूर से आप के सांसद भगवंत मान ने संसद भवन परिसर का वीडियो बनाया जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ और मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भाजपा सांसद किरीट सोमैया की अगुआई में एक समिति का गठन किया। बाद में मान ने बिना शर्त माफी मांगी। लेकिन समिति की सिफारिश के आधार पर मान को नौ दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हो कर 16 दिसंबर को संपन्न हुआ और समिति की सिफारिश के आधार पर मान को नौ दिसंबर को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया।

जुलाई में एक महिला की हत्या के प्रयास मामले में अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक महिला रिश्तेदार की शिकायत के बाद फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई। नवंबर में वक्फ मामले में सीबीआई ने खान पर मामला दर्ज किया। साफ-सुथरी राजनीति का दावा करने वाली आप की छवि को धूमिल करने वाला सेक्स सीडी मामला 31 अगस्त को सामने आया। जिसके बाद केजरीवाल ने संदीप कुमार को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। अगस्त में ही आप को एक और विवाद ने घेरा जब संगीतकार एवं आप के समर्थक विशाल ददलानी ने जैन धर्मगुरु तरुण सागर महाराज को लेकर विवादित ट्वीट किया। विवाद बढ़ने के बाद 27 अगस्त को विशाल ददलानी ने खुद को राजनीति से अलग किया और माफी मांगी।

विवादों के दलदल में भी बना ली जमीन

हालांकि, केजरीवाल और उनकी टीम, लोगों को पंजाब, गोवा और गुजरात में पार्टी की मौजूदगी का अहसास कराने में सफल रही और राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, आप पंजाब में सत्ता की एक मजबूत दावेदार बनी हुई है जहां अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन पंजाब में यह राजनीतिक जमीन बिना विवादों के तैयार नहीं हो पाई। पंजाब में अगस्त में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राज्य इकाई के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर के टिकट के लिए पैसे मांगने वाले एक कथित वीडियो की बात सामने आई। विवाद बढ़े तो आप ने छोटेपुर को बर्खास्त कर दिया। छोटेपुर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को साजिश करार दिया और इसके लिए आप के ही कुछ नेताओं पर आरोप लगाया। आप ने छोटेपुर की जगह गुरप्रीत गुग्गी को पंजाब इकाई का संयोजक बनाया। राज्य में आप की अंदरूनी कलह भी सामने आई और पंजाब इकाई के कुछ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ‘बाहरी नेताओं’ पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण तक के आरोप लगाए, हालांकि आप ने इन आरोपों से इनकार किया और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया।

मिशन विस्तार का भी रहा अहसास

विवादों के बीच आप के लिए कुछ सुखद खबरें भी आर्इं। उसके ‘मिशन विस्तार’ को ताकत मिलती दिखी। खासकर पंजाब में आप के पक्ष में बड़े जनसमर्थन की बात सामने आई। कुछ सर्वेक्षणोें में पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया गया। भाजपा छोड़ चुके नवजोत सिंह सिद्धू से आप की बात बनते-बनते बिगड़ गई, हालांकि पार्टी ने बैंस बंधुओं से गठबंधन किया। केजरीवाल ने पंजाब में कई दौरे और सभाएं कीं। पंजाब में आप के सह-प्रभारी जरनैल सिंह पंजाब में आप को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं।साल के जाते-जाते आप ने गोवा में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली और एल्विस गोम्स को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि, घोषणा के साथ ही एल्विस गोम्स की ईमानदारी पर सवाल उठाए जाने लगे और पार्टी की तरफ से सफाई की कोशिश जारी रही। वहीं गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन और दलित आंदोलन से घिरी भाजपा को घेरने के लिए केजरीवाल ने इस राज्य में कई दौरे किए और यहां विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया। जबकि, पार्टी उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीति में पांव रखने की हिम्मत नहीं कर पाई।

First Published on December 29, 2016 2:41 am