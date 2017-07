दिल्ली: 16 साल की कबड्डी खिलाड़ी से रेप

दिल्ली में 16 वर्षीय एक कबड्डी खिलाड़ी के साथ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बलात्कार किया। व्यक्ति खुद को स्टेडियम अधिकारी बताकर पीड़ित से मिला था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने आज पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि छत्रसाल स्टेडियम में वह 30 वर्षीय आरोपी से मिली थी, जिसने खुद को स्टेडियम प्रशासन से होने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि लड़की ने आरोप लगाया कि नौ जुलाई को आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पिछले एक सप्ताह से वह इसी सदमे में थी। बहरहाल लड़की आरोपी के बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकी।

Delhi: A minor Kabaddi player alleges molestation by her coach in Model Town area, police registered case. (Earlier visuals) pic.twitter.com/VTjL3OPfCK — ANI (@ANI_news) July 18, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 11:54 am