डीयू में दाखिले की उम्मीद बाकी, अभी भी बचीं 15 हजार सीटें

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में तीसरी कटआॅफ के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने का सोमवार को आखिरी दिन था। आखिरी दिन होने की वजह से काफी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जबकि कुछ ने दाखिला रद्द भी कराया। सोमवार देर शाम तक डीयू की 56 हजार से अधिक सीटों में से 41,014 पर दाखिले हो गए थे, यानी करीब 73 फीसद सीटें भर चुकी हैं जबकि 36,231 ने फीस भी जमा करा दी है। उत्तरी परिसर में जहां अधिकतर कॉलेजों के ज्यादातर पाठ्यक्रमों की सीटें भर गई हैं, वहीं दक्षिणी परिसर और परिसर के बाहर स्थित कॉलेजों में चौथी कटआॅफ में भी मौके मिलने की संभावना है। चौथी कटआॅफ के आधार पर 13 से 15 जुलाई तक दाखिले लिए जा सकेंगे। दक्षिणी परिसर में मौजूद आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में तीसरी कटआॅफ के बाद करीब 815 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं, जबकि यहां कुल 1,179 सीटें मौजूद हैं यानी कॉलेज की करीब 70 फीसद सीटें भर चुकी हैं। कॉलेज में बीकॉम आॅनर्स, अर्थशास्त्र आॅनर्स, इतिहास आॅनर्स, भौतिक शास्त्र आॅनर्स आदि पाठ्यक्रमों में सीटें भर गई हैं और इनकी अगली कटआॅफ जारी नहीं होगी।

वहीं, मालवीय नगर के श्री अरविंद महाविद्यालय में कुछ ही पाठ्यक्रमों में सीटें बची हैं। यहां अब तक 983 विद्यार्थी दाखिला ले चुके हैं। इसी तरह दिल्ली कॉलेज आॅफ आर्ट्स एंड कॉमर्स (डीसीएसी) में 851 में से करीब 150 सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। यहां अधिकतर पाठ्यक्रमों में सीटें बची हुई हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज में तीसरी कटआॅफ के बाद कुल 364 दाखिले हुए हैं। यहां तीसरी कटआॅफ के बाद 63 छात्राओं ने अपने प्रवेश रद्द कराए। श्री अरविंद महाविद्यालय सांध्य में भी अभी करीब सभी पाठ्यक्रमों में सीटें खाली हैं। यहां कुल 750 सीटों में से 80 से 90 प्रवेश हुए हैं।

First Published on July 11, 2017 3:17 am