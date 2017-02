हिमाचल प्रदेश के सीएम की पत्नी के भतीजे की हत्या, BMW कार से तीन बार कुचला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे आकांक्ष सेन की बीते शुक्रवार(10 फरवरी) को मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आकांक्ष की सेक्टर 9 में एक घर के पास दो लोगों से झड़प हो गई जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद सिंह राड़ेवाल और बलराज सिंह रंधावा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों ही लोग सेक्टर 9 के बूम बॉक्स कैफे में एक पार्टी के दौरान इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि आकांक्ष की हत्या के पीछे आपसी रंजिश का कारण हो सकता है।

खबरों के मुताबिक आकांक्ष अपने कजिन अधम्य सिंह के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन उसी समय आकांक्ष को लगा कि उनके एक नीजि दोस्त शेरा को बलराज सिंह और हरमेहताब सिंह मिलकर मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से दोनों ही लोग वापिस मकान नंबर 165 की ओर बढ़ गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक तीनों दोस्त मिलकर अपने एक कॉमन फ्रेंड दीप के घर की तरफ चले गए जहां पर मामले के दोनों आरोपी भी अपनी बीएमडब्लू कार में पहुंच गए। इसके बाद ही आकांक्ष के साथ मार-पीट की गई और उस पर तीन बार बीएमडब्लू कार भी चढ़ा दी गई।

एफआईआर के मुताबिक हरमेहताब सिंह ने आकांक्ष को सबक सिखाने की बात कही थी और बाद में शेरा से निपटने को भी कहा था। पुलिस ने अधम्य सिंह के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले के दोनों ही आरोपी फरार हैं। मामले के दोनों आरोपी मोहाली इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस टीमें शुक्रवार से ही दोनों की तलाश में विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। वहीं आकांक्ष को इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया था जहां पर उसने अंतिम सांसें लीं। आकांक्ष की हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं आकांक्ष का परिवार आरोपियों को पकड़ने में नाकाम होने की वजह से पुलिस से गुस्सा है।

First Published on February 11, 2017 8:39 am