राहुल गांधी की मौजूदगी में ही कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पत्नी की सीट से होंगे कांग्रेसी उम्मीदवार

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में 10 जनवरी 2017 को शामिल हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक सिद्धू पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्वी अमृतसर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने भी कांग्रेस नवंबर 2016 में जॉइन कर ली थी और उस समय उन्हें ही पूर्वी अमृतसर सीट से चुनाव लड़वाने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में पार्टी ने दोनों को आपस में तय करने को कहा है कि पूर्वी अमृचसर से चुनाव कौन लड़ेगा।

नवजोत सिंह सिद्धू लोकसभा में अमृतसर सीट से 2004 से 2014 तक बीजेपी सांसद रह चुके हैं। बीते महीने यानी दिसंबर 2016 में सिद्धू ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकत कर उनकी पार्टी में एंट्री पर बातचीत की थी। वहीं बीते महीने कौर ने भी कहा था कि सिद्धू पूर्वी अमृतसर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा से जल्द लौटेंगे।

खबरों के मुताबिक सुद्धू राहुल गांधी की मौजूदगी में ही पार्टी जॉइन करेंगे। कांग्रेस आगामी 10 जनवरी को बाकी के बचे हुए 40 उम्मीदवारों के नाम अपनी केंद्रीय चुनाव समिति में तय करेगी। अभी तक पार्टी ने सिर्फ 77 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों तय किए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर ने बीते साल बीजेपी का दामन छोड़ दिया था

First Published on January 8, 2017 9:33 am