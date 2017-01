यूपी विधानसभा चुनाव: मुलायम सिंह यादव आज जाएंगे चुनाव आयोग, पार्टी के चुनाव चिह्न पर करेंगे दावेदारी

समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बीते दिन (8 जनवरी) को यह साफ कर दिया था कि वे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और अखिलेश यादव सीएम और शिवपाल सिंह यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं सपा में चल रही खींचतान अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी दो गुटों में बट चुकी है और इसी बीच आज मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग से मुलाकात कर पार्टी के चुनाव चिह्न पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मुलायम चुनाव आयोग से 12 बजे के करीब मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात में वे रामगोपाल यादव के अधिवेशन को असंवैधानिक करार देने का प्रस्ताव रखेंगे जिसमें उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

गौरतलब है रामगोपाल यादव द्वारा आयोजित पार्टी सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा कर, उनके बेटे अखिलेश यादव को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया था। बीते रविवार लखनऊ से दिल्ली पहुंचे मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के बीच दिनभर बैठकों का दौर चला। पार्टी पर नियंत्रण को लेकर मुलायम ने बताया, ‘मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अखिलेश यादव केवल मुख्यमंत्री हैं। शिवपाल यादव अब भी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं।’ उन्होंने जोर दिया कि रामगोपाल यादव को 30 दिसंबर 2016 को इस पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया था। इसलिए उनके द्वारा दो जनवरी 2017 को बुलाया गया पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन अवैध था।

इसी दौरान अमर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं दोपहर के वक्त घर के बाहर नारेबाजी कर रहे पार्टी नेताओं को मुलायम सिंह यादव ने अंदर बुलाया और समझाते हुए कहा “अखिलेश मेरा ही लड़का है। अब क्या कर सकते हैं। वह जो कर रहा है, उसे करने दो। मार थोड़े ही देंगे। अब सब कुछ उसके पास है। मेरे पास तो गिनती के विधायक हैं। जाओ चुनाव तैयारियों में जुट जाओ।”

First Published on January 9, 2017 11:28 am