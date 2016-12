कांग्रेस और राहुल फुंके हुए कारतूस हैं: नकवी

नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल और कांग्रेस का हाल फुंकी बंदूक और छूटे कारतूस की तरह हो गया है। इतने बहके लीडर और बदहवास पार्टी पर तरस आने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। नकवी ने कहा राहुल गांधी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को ब्रांड न्यू हंसी का पात्र बना दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी बिना किसी होमवर्क के हवाबाजी कर रहे हैं और उन्हें न तो जमीनी हकीकत का पता है और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की सचाई का एहसास है। उन्हेंं पता होना चाहिए कि देश को भ्रष्टाचार भी उनकी पार्टी ने विरासत में दिया है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि फुंकी बंदूक और छूटे कारतूस की तरह राहुल और कांग्रेस का हाल हो गया है, न जिसकी बात में कोई धार है और न उसको कोई स्वीकार ही करता है। आज देश का मूड न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ है बल्कि बेईमानों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे लोगों के खिलाफ बन चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल और उनकी पार्टी को बिन मांगे सलाह यही है कि वे अपनी पार्टी और अपने परिवार द्वारा देश को दी गई भ्रष्टाचार की विरासत के लिए पश्चाताप करें। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर दो कारोबारी घरानों से उस समय कथित तौर पर पैसा लेने का आरोप लगाया है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। राहुल ने कहा है कि नोटबंदी भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ अभियान नहीं बल्कि आर्थिक लूट है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि सात दशकों से जनता की गाढ़ी कमाई की लूट पर छूट देने वाली लूट लॉबी का साथ देने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियां एवं लोग पूरे देश के सामने बेपर्दा हो गए हैं।

नकवी ने कहा कि ऐसे लोग आज एक ईमानदार, मजबूत इक्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में लिए गए इतने बड़े और असरदार फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नकवी कहा कि आज गरीब, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले इंसान, किसान सभी नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी का यह कदम देश को खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के दस वर्षों के दौरान जमकर घोटाले हुए। अब उन्हें एक ईमानदार, पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में उठते कदम तकलीफ दे रहे हैं।

First Published on December 24, 2016 2:00 am