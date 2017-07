मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में लगी आग, दुनिया के सबसे महंगे घरों में है शुमार

दुनिया में सबसे मंहगी संपत्तियों में से एक उद्योगपति मुकेश अंबानी की एंटिलिया इमारत में सोमवार (10 जुलाई) की रात आग लग गई। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नौवें तल पर आग लग गयी और कुछ ही मिनटों में इसे बुझा लिया गया। संपत्ति को बड़ी क्षति नहीं हुयी। ’’ मुंबई नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के मुख्य अधिकारी महेश नारवेकर ने कहा, ‘‘हमें रात नौ बजकर चार मिनट पर एक कॉल आयी और दमकल कर्मी अल्टमोंट रोड पर नौ बजकर 13 मिनट पर पहुंच गए।’’ उन्होंने कहा कि नौवें तल पर 4 जी एंटीना तक ही आग सीमित रही।

First Published on July 11, 2017 7:24 am