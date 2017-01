सास-ससुर से हुआ झगड़ा तो मां ने 3 साल के मासूम बेटे को सीढ़ियों से नीचे फेंका, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

दिल्ली के प्रह्लादपुर इलाके में एक तीन साल के बच्चे को उसी की मां ने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 21 जनवरी की शाम को हुई थी। इसके बाद 24 तारीख की शाम को पति-पत्नी की लड़ाई के बाद पीसीआर को फोन किया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया और तुरंत बच्चे को एम्स लेकर गई। डॉक्टरों के मुताबिक उसके शरीर पर कुछ घाव मिले हैं। आरोपी महिला की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है।

यह था मामलाः दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त रोमिल बानिया ने बताया कि 24 तारीख को मौके पर पहुंची पुलिस को बच्चे के पिता नितिन ने बताया कि उसका पत्नी सोनू गुप्ता के साथ कुछ पारिवारिक कारणों से मनमुटाव चल रहा था। 21 जनवरी को उसकी अपने सास-ससुर से बहस हो रही थी। धीरे-धीरे बहस बढ़ती चली गई और तब ही महिला ने गुस्से में आकर पहले पास में रखे कपड़े फेंके और फिर अपने तीन साल के बेटे अंशुल को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। बच्चे को सीढ़ी से फेंकने का यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इस फुटेज की जांच कर रही है। बच्चे के पिता का कहना है कि घटना 21 जनवरी की शाम की है, जबकि मीडिया में जो वीडियो आया है, उसमें घटना 11 जनवरी की शाम साढ़े चार बजे की दिख रही है। पुलिस ने बताया कि इस वजह से पहले वीडियो की सत्यता की जांच करना जरूरी है। 5 साल पहले सोनू की नितिन से लव मैरिज हुई थी। घरवालों का कहना है कि शादी के दो-तीन महीने बाद से ही सोनू ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार तो मामला थाने तक भी पहुंचा लेकिन घरेलू झगड़ा था तो पुलिस ने समझौता करा दिया।

First Published on January 27, 2017 9:32 am