कश्मीर में जारी एनकाउंंटर के दौरान पैलेट गन और गोलियों से 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पुलवामा जिले में गुरुवार को ही इससे पहले हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में एक नागरिक की भी मौत हो गई। पुलवामा जिले के पडगामपुरा में हुई इस मुठभेड़ के बाद युवाओं ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और उनके बीच जमकर हिंसक झड़प हुई।

पुलिस ने बताया कि दो आतंकवादियों और एक नागरिक के मौत की खबर जैसे ही स्थानीय नागरिकों को मिली, युवाओं ने पडगामपुरा गांव की ओर रैली निकाली और सुरक्षा बलों से जाकर भिड़ गए और पत्थरबाजी की। खबरों के अनुसार, सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प में 20 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ को गोलियां लगी हैं और कुछ पैलेट गन से घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच झड़प तो रुक गई है, लेकिन इलाके में तनाव व्याप्त है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षाबलों ने तड़के करीब ढाई बजे अवंतीपोरा के पडगामपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। आतंकवादियों ने सुबह करीब चार बजकर 40 मिनट पर सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादी आसपास स्थित दो घरों में छिपे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने घर में छिपे आतंकवादियों में से एक की मां को भी मौके पर बुलाया ताकि उसे आत्मसमर्पण के लिए मनाया जा सके लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 130 बटालियन सीआरपीएफ, 55 राष्ट्रीय रायफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ( SOG) के जवान संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन ने मुठभेड़ के चलते बानिहाल से श्रीनगर तक की रेल सेवा को बंद कर दिया है। दरअसल एक रेलवे स्टेशन मुठभेड़ स्थल के करीब ही है। इस बात की आशंका थी कि आतंकी दक्षिण कश्मीर के इस रेलमार्ग से गुजरने वाली ट्रेन को निशाना बना सकते हैं।

First Published on March 10, 2017 3:35 am