क्रिकेटर मोहम्मद शमी को दी गाली, घर में घुसकर मारने की कोशिश

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कोलकाता में चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शमी का आरोप है कि चारों ने उनको गाली दी और उनकी बिल्डिंग के गार्ड को पीटा भी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक शख्स की पहचान कर चारों को पकड़ लिया। उनमें से तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

शमी ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि शनिवार की रात को कार पार्किंग के दौरान एक शख्स की उनसे बहस हो गई थी। बस इतनी सी बात पर वह शख्स शमी को गालियां बकने लगा। शमी के मुताबिक, उस शख्स ने यह भी कहा कि अगर शमी ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें सबक सिखा दिया जाएगा।

टेलीग्राफ से बात करते हुए शमी ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी और उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ-साथ उनके परिवार को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।

घटना का जिक्र करते हुए शमी ने बताया कि वह अपनी बेटी और पत्नी के साथ कहीं से आए थे और गाड़ी पार्क करने के लिए उसको बैक ले रहे थे। तभी एक बाइक वाले ने चिल्लाते हुए शमी से कहा कि उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया है। इसपर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद वह शख्स वहां से गया और अपने साथ तीन और लोगों को लेकर आया। फिर उसने बिल्डिंग के केयरटेकर को पीटा और शमी के घर घुसने की कोशिश की।

शमी ने बताया कि पार्किंग के दौरान वह शख्स उनकी गाड़ी के शीशे को पीटने लगा और बोला कि मैं इतना वक्त क्यों लगा रहा हूं। शमी ने बताया कि उन्होंने बोला कि बची हुई सड़क से ऑटो रिक्शा निकले जा रहे हैं तो फिर उनकी बाइक क्यों नहीं निकल पा रही। बाद में जब शमी अंदर चले गए तो उसने कथित तौर पर केयरटेकर को धमकी देते हुए कहा कि वह और लोगों को लेकर आ रहा है।

चार में से तीन लोगों पर आईपीसी की धारा 441, स्वैच्छिक हमला (आईपीसी की धारा 323) और आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) के तहत मामला दर्ज किया गया।

26 साल के शमी ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है। अबतक उन्होंने 22 टेस्ट, 49 वनडे और सात टी20 मैच खेले हैं।

First Published on July 18, 2017 7:26 am