मोदी सपने बेचते हैं जबकि केजरीवाल झूठ का कारोबार करते हैं: कांग्रेस 

कांग्रेस ने शुक्रवार (27 जनवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उपहास उड़ाया। पार्टी ने कहा कि जहां मोदी ‘सपने बेच रहे हैं’ वहीं केजरीवाल ‘सपनों के सौदागर’ हैं, जो झूठ और झूठे वादों का कारोबार करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है तो वह मोदी से एक कदम आगे हैं। जहां एक सपने बेच रहा है तो दूसरा सपनों का सौदागर है। वे झूठ बोलने, अफवाह फैलाने और झूठे वादे करने में पारंगत हैं।’ पंजाब के लोगों के लिए केजरीवाल के मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘अगर यह भारत में होना है कि देश राजनैतिक झूठ से आगे बढ़ता है तो वे पारंगत हैं।’ मोदी पर हमला करते हुए सिब्बल ने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री भी पंजाब में कह रहे हैं कि देश में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है। उनपर निशाना साधते हुए सिब्बल ने कहा, ‘भारत के लोग नहीं जानते हैं। जो बात मोदी जानते हैं वो पंजाब के लोग भी नहीं जानते हैं। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कोई ड्रग की समस्या नहीं है। मोदी जानते हैं, लेकिन पंजाब के लोग नहीं जानते हैं। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है—तमाम बुद्धिमत्ता मोदी से आती है। जो वह कहते हैं वह सच है।’

असहिष्णुता के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि यह मौजूदा सरकार के तहत देश में हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘दरअसल असहिष्णुता का विकृत रूप भारत में उतना जीवंत कभी नहीं था, जितना 2014 से है। असहिष्णुता इस सरकार की पहचान में से एक है।’ उन्होंने कहा, ‘राजनैतिक असहिष्णुता है। अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता है, आदिवासियों और दलितों के प्रति असहिष्णुता है, हाशिए पर जो लोग हैं उनके प्रति असहिष्णुता है, लेकिन दुख की बात है कि जो उनके लोग तमाम गड़बड़ियां कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत सहिष्णुता है।’ संसद के बजट सत्र में कांग्रेस की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि उनकी पार्टी बजट का विश्लेषण करेगी। उन्होंने कहा, ‘हम नहीं जानते हैं कि कैसा बजट होने जा रहा है।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 3:10 am