राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पीछाकर गैर मराठियों को पीटा, वीडियो वायरल

मुंबई में फिर से गैर मराठियों से मारपीट का मामला सामने आया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता राज ठाकरे के कार्यकर्ता इसमें गैर मराठियों पर हमला करते दिखे। वीडियो में वे पीछाकर उनकी पिटाई कर रहे थे। गैर मराठियों की पिटाई के इस मामले से पहले महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी) कुपवाड़ के कर्मचारियों ने इस इलाके की इंडस्ट्रियों में स्थानीय लोगों को नौकरियां देने की मांग उठाई थी।

31 सेकेंड की वीडियो क्लिप में एमएनएस के कार्यकर्ता कुछ लोगों का पीछा करते दिखते हैं। वे रास्ते से गुजरने वाले बाइक सवार लोगों को रोकते हैं और उन पर लात-घूंसे चलाते हैं। वहीं, इस दौरान कुछ लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अपने कैमरे में कैद कर रहे थे।

#WATCH MNS workers beat up non-Maharashtrians in Sangli’s

MIDC Kupwad demanding preference to local youth for jobs in the area’s industries pic.twitter.com/xtMRAHWbSD

— ANI (@ANI) October 11, 2017