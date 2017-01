BMC चुनावों में बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना के साथ बिना शर्त गठबंधन को तैयार MNS

मुंबई नगर निगम चुनाव में शिव सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के एक साथ आने की अटकलों के बीच, रविवार को मनसे ने शिवसेना को बिना शर्त साथ गठबंधन का न्योता दिया है। रविवार को वरिष्ठ मनसे नेता बाला नांदगावकर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे। यहां उन्होंने शिवसेना के मंत्री सुभाष देसाई से इस बात पर चर्चा की। मनसे नेता ने कहा कि उनकी पार्टी शिव सेना के साथ बिना शर्त हाथ मिलाने को तैयार है।

मनसे चीफ राज ठाकरे के करीबी और मनसे पदाधिकारी नांदगावकर ने कहा, “हमने शिवसेना को कहा है कि हम सीटों की संख्या या किसी विशिष्ट सीट की मांग जैसी किसी भी शर्त के बिना साथ आने को तैयार हैं। आगामी बीएमसी चुनावों में शिवसेना और बीजेपी का मुकाबाला देखने को मिलेगा। इसलिए हम बीएमसी चुनावों में बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना का साथ देंगे।”

बता दें कि शिवसेना चीफ उद्धव और मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ आने की खबरें तब आई थीं जब शुक्रवार को मनसे के नगरसेवक संदीप देशपांडे ने एक मराठी न्यूज चैनल को बताया था कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों भाई अब साथ आ जाएं। हालांकि उन्होंने कहा था कि पार्टी की ओर से अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। मनसे ने 2012 के चुनावों में 28 सीटें जीती थीं।

महाराष्ट्र में शिवसेना की बीजेपी से 25 साल की दोस्ती टूटी

First Published on January 30, 2017 11:37 am