छत्तीसगढ़: महिला कलेक्टर को विधायक का फूटा गुस्सा, कहा- फोटो खिंचा सकती हो, फोन उठाने का समय नहीं

छत्तीसगढ़ के कांकेर में 19 जनवरी को एक शिविर के दौरान विधायक भोजराज नाग ने कांकेर की महिला कलेक्टर शमी आबिदी पर बरस पड़े। विधायक और कलेक्टर जन समस्या निवारण शिविर में एक साथ मौजूद थे। ग्रामीण और आदिवासी समाज के लोग अपनी-अपनी शिकायतें लेकर विधायक और कलेक्टर के पास पंहुचे हुए थे लेकिन इसी दौरान किसी बात पर विधायक भोजराज नाग खफा हो गए और बीच सभा में ही सैकड़ों लोगों के सामने कलेक्टर को फटकार लगा दी। विधायक इस बात से नाराज थे कि महिला कलेक्टर उनका फ़ोन नहीं उठाती हैं।

शमी आबिदी वहीं कलेक्टर हैं जिनके नंगे पैर नदी पार करने का फोटो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसी पिक्चर का हवाला देते हुए विधायक ने उन पर फोन ना उठाने का आरोप लगाया। भोजराज ने कलेक्टर पर आदिवासियों के शोषण का आरोप भी लगा दिया। वहां मौजूद अन्य अधिकारी विधायक को रोकने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन विधायक जी का गुस्सा तो जैसे सांतवे आसमान पर था। विधायक जी ने सभा में मौजूद अधिकारियों को यहाँ तक कह दिया की आप लोगों के पास फोटो खिंचाने का तो वक्त है लेकिन आदिवासियों की समस्या सुनने का नहीं। आप के कारण ही हमारी सरकार का नाम खराब हो रहा है। इस दौरान सभी मूकदर्शक बने रहे तो वहीँ विधायक जी का गुस्सा देख वहां बैठे आदिवासी भी चुपचाप निकल लिय।

First Published on January 25, 2017 11:16 am