उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षार्किमयों के खिलाफ पत्रकारों ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षार्किमयों द्वारा कल मीडियार्किमयों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आज पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने पुलिस महानिदेशक पी के ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) आलोक राज ने बताया कि घटना की वीडियो क्लिपिंग को देखे जाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वह पत्रकारों के शिष्टमंडल के ज्ञापन सौंपे जाने के समय उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि सुरक्षार्किमयों से कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे इसका समुचित ध्यान रखा जाए। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कल पुराने सचिवालय के मुख्य द्वार पर उपमुख्यमंत्री के साथ बातचीत की कोशिश में उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षार्किमयों ने मीडियार्किमयों के साथ दुर्व्यवहार किया था। पुलिस महानिदेशक से मुलाकात करने वाले पत्रकारों के शिष्टमंडल ने मीडियार्किमयों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले उपमुख्यमंत्री के सुरक्षार्किमयों के खिलाफ 72 घंटे के भीतर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि गत शुक्रवार को पटना के दस सर्कुलर रोड स्थित राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व उपमुख्यमंत्री राबडी देवी के आवास पर गत शुक्रवार को सीबीआई की टीम द्वारा की गयी छापेमारी के दौरान उनके घर के बाहर खडेÞ मीडियार्किमयों के साथ राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिसकष्र्मियों की मौजूदगी में बदसलूकी की गई थी।

First Published on July 14, 2017 12:22 am