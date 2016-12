धुलागढ़ की घटना स्थानीय समस्या, साम्प्रदायिक झड़प नहीं : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि हावड़ा जिले के धुलागढ़ में कोई साम्प्रदायिक झड़प नहीं हुई है और इसे ‘‘स्थानीय समस्या’’ बताया।

राज्य सचिवालय पर उन्होंने संवाददाताओंं से कहा, ‘‘यह छोटी-मोटी बात है। यह स्थानीय समस्या है। वह साम्प्रदायिक समस्या नहीं थी। मैं पुलिस के बयान के साथ हूं।’ मुख्यमंत्री ने आज दिन में धुलागढ़ में किसी प्रकार का दंगा होने से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर ‘‘गलत सूचना’’ दी जा रही है। ममता ने कहा, ‘‘पिछले 15 दिनोंं से सोशल मीडिया ऐसी घटना पर गलत सूचना दे रही है, जो हुई ही नहीं है। उन्होंने राज्य सचिवालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धुलागढ़ में इस महीने के आरंभ में हुई हिंसा की खबरों के बारे में उक्त बात कही।

उन्होंने कहा, ‘‘खबर ब्रेक करने के प्रयास में किसी को गैर-जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहिए। यदि वाकई कुछ हुआ है, तो आपको (मीडिया) उसे दिखाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि मौके का मुआयना किया जाना चाहिए।’ ममता की यह टिप्पणी आने से पहले, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल कहा था कि धुलागढ़ हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

मुख्यमंत्री ने आज कहा कि यदि एक परिवार का मकान क्षतिग्रस्त होता है या वे प्रभावित होते हैं तो उनकी मदद को सबसे पहले राज्य सरकार आगे आती है।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई घटना होती है, तो हम तुरंत परिवार की मदद करते हैं… हम यह मानवीय आधार पर करते हैं, लेकिन हम कोई प्रचार नहीं करते।’

बता दें कि इससे पहले खबरें आ रहीं थीं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जुड़े हावड़ा के धूलगढ़ में साम्प्रदायिक तनाव बरकरार है। मोहम्मद साहब की जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस पर एक गुट ने हमला कर दिया था उसके अगले अगले दिन प्रतिशोध की कार्रवाई में कई मकानों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। प्रशासन ने मंगलवार को हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 25 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “मुस्लिम यह कहते हैं कि उनके जुलूस पर कुछ हिन्दुओं ने घात लगाकर हमला किया और जुलूस को बाधित करने की कोशिश की। फिलहाल हिंसा नियंत्रित है। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।”

First Published on December 31, 2016 3:22 am