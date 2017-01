बंटवारे को लेकर सपा में मचा है घमासान: महेश शर्मा

केंद्रीय मंत्री और गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने सपा में मचे घमासान की वजह हिस्से की बंटवारे की लड़ाई बताया है। लूट की हिस्सेदारी को लेकर हुई इस बंदरबांट का नतीजा ही मौजूदा खींचतान की असली वजह है। हालांकि मामले को अन्य राजनैतिक दल से जुड़ा होने की वजह से और कुछ बोलने से इनकार किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से महज एक घंटे पहले बुधवार को सेक्टर-27 स्थित कैलाश सभागार में डॉक्टर शर्मा ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1 हजार रुपए के नोट बंद कर कालेधन पर अंकुश लगाने का ऐतिहासिक काम किया है। उससे आने वाले दिनों में गरीब, किसानों से लेकर देश के आखिरी आदमी को फायदा मिलेगा। यही वजह है कि नोट लेने की कतार में घंटों खड़े रहने के बावजूद आम आदमी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसे पेश करेगी, इस पर फैसला पार्टी लेगी।

उन्होंने बताया कि कालेधन पर अंकुश लगाने की योजनाओं पर काम केंद्र सरकार काफी पहले से कर रही थी। इसी कड़ी में जनधन योजना के तहत देश भर में 23 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। उप्र चुनाव में नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के अलावा विकास उन्मुख छवि को पार्टी का सबसे बड़ा आधार बताया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत 3 मार्गों की करीब 76 किलोमीटर लंबी सड़कें सांसद निधि से तैयार कराई गई हैं। जिन पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अटल ज्योति योजना के तहत सड़कों पर सोलर लाइट लगाने की शुरुआत भी की। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की इस योजना के तहत गांवों, चौराहों, झुग्गी बस्तियों से लेकर कच्ची कालोनियों में इन्हें लगाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में ऐसी 2 हजार लाइटें लगाई जाएंगी।

First Published on January 5, 2017 2:29 am