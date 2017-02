45 साल की महिला ने पूर्व लिव-इन गर्लफ्रेंड पर किया केस- सोशल मीडिया पर डाल दी मेरी नंगी तस्वीर

मुंबई की एक 45 साल की महिला ने नंगी तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर मुकदमा किया है, जिसकी उम्र भी 45 साल ही है। इस महिला महिला की पूर्व पार्टनर ने सोशल मीडिया पर उसकी भद्दी तस्वीर पोस्ट की थी। सोमवार को अदालत ने इस मामले में आरोपी महिला की तरफ से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। महिलाएं करीब एक दशक से ज्यादा समय तक रिलेशन में थीं और दोनों ही शहर के एक नामी अस्पताल के पैथॉलजी विभाग में काम करती हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने टाइम्स अॉफ इंडिया को बताया कि यह अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें समलैंगिक पार्टनर की शिकायत की गई है। मुलुंड के नावघर पुलिस स्टेशन में इसी साल 4 फरवरी को इससे संबंधित एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं काफी समय से एक-दूसरे को जानती हैं। इनमें से एक महिला पहले शादीशुदा थी, लेकिन शादी टूटने के बाद दोनों की नजदीकियां और बढ़ीं। बाद में दोनों ने मुलुंड के एक घर में साथ रहना शुरू कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, छह महीने पहले दोनों महिलाओं के संबंध में दरार पड़नी शुरू हो गई। इसी दौरान पीड़ित महिला को यह पता चला कि पिछले दो साल से उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल फेसबुक पर किया जा रहा है। साथ ही पिछले साल 21 नवंबर को शिकायतकर्ता महिला को यह भी पता चला कि आरोपी ने उसकी नंगी तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की हैं और वॉट्सऐप अकाउंट की प्रोफाइल फोटो भी बनाया है।

पीड़ित महिला का कहना है कि उनकी नंगी तस्वीरें बाथरूम में नहाने के दौरान ली गई थीं। पीड़ित ने यह भी कहा कि इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ जिसके बाद आरोपी लेजबियन पार्टनर ने इन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दी और घर छोड़कर चली गई। महिला ने कहा कि जब बहुत बार अपील करने के बाद भी आरोपी ने उनकी तस्वीरें नहीं दी तो उन्होंने शिकायत करना ही जरूरी समझा पुलिस ने आरोपी महिला की जमानत का विरोध किया था। पुलिस का कहना है कि दोनों महिलाएं एक ही जगह काम करती हैं ऐसे में पीड़िता को परेशानी हो सकती है। साथ ही अभी तक मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी को सोमवार को ही अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन सूरज जूब जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

First Published on February 28, 2017 8:53 am