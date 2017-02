ठाणे नगर निकाय चुनाव नतीजे 2017 Live: 805 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज

ठाणे नगर निगम की 131 सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम शुरु हो चुका है। 21 फरवरी को हुए मतदान में कुल 805 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इस बार यहां लगभग 58 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ठाणे में शिवसेना का दबदबा माना जाता है। लेकिन इस बार के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना को खुली चुनौती दी है। इस वजह से यहां समीकरण बिगड़ता नज़र आ रहा है। इस वक़्त संजय भौरव मोरे ठाणे के मेयर हैं। सूत्रों की माने तो इस बार लोगों ने सफाई, पानी, चिकित्सा और बेहतर ट्रैफिक मुद्दों पर मतदान किया है। ठाणे नगर निगम में पिछली बार बीजेपी-शिवसेना की जोड़ी ने 61 सीटें जीती थी और नगर निगम की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था। हालांकि इस बार जब दो पुराने दोस्त एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं तो चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा का बाज़ार गर्म है।

First Published on February 23, 2017 9:35 am