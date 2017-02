उद्धव ठाकरे का पीएम पर हमला, कहा- जहां सेना की भर्ती के पेपर महफूज़ नहीं वहां देश कैसे सुरक्षित होगा

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां पर सेना की भर्ती के पेपर की सुरक्षा नहीं की जा सकती वहां पर देश की सुरक्षा कैसे होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं इसलिए उन्हें किसी और विषय पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा है। वे तो केवल हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए बीएमसी के चुनावों में न तो बीजेपी को बहुमत मिली और न ही शिवसेना को बहुमत मिली। ऐसे में उद्धव ठाकरे के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरम कर दिया है।

आपको बता दें कि रविवार को वेस्टर्न जोन में भारतीय सेना की भर्ती की परीक्षा होनी थी लेकिन उससे पहले शुक्रवार को ठाणे क्राइम ब्रांच को सेना की भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली। क्रांइम ब्रांच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 80 लोगों की ठीम का गठन किया। इस टीम ने गोवा और महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर में छापेमारी कर इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच इन लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कई परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया था लेकिन पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

ठाणे क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर नीतिन ठाकरे ने बताया था कि छात्रों को कथित तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों द्वारा प्रश्न पत्र दिया गया था। गिरफ्त में आए परीक्षार्थियों को एक लॉज में लीक पेपर की आंसर शीट भरते हुए पाया गया था। पुलिस के मुताबिक परीक्षार्थियों ने आरोपियों को लीक हुए पेपर के बदले 2 लाख रुपए दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी के दौरान हैरान करने वाली बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिन 18 लोगों को ठाणे पुलिस ने हिरासत मे लिया था। उनमें से 2 लोग आर्मी बैकग्राउंड के हैं। ठाणे पुलिस का कहना कि बिना आर्मी के अधिकारियों की मिली भगत के यह मुमकीन नहीं है कि सेना की भर्ती का पेपर लीक हो जाए।

देखिए वीडियो - शिवसेना ने पीएम मोदी पर साधा निशाना; कहा- “बाथरूम छाप राजनीति न करें”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 28, 2017 11:18 am