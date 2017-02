पीएमसी चुनाव नतीजे 2017 LIVE: 162 सीटों पर 1090 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज

पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) की 162 सीटों के लिए मतगणना शुरु हो चुकी है। वोटों की गिनती 10 बजे शुरू हुई। पहला परिणाम जल्द ही आने की उम्मीद है। पीएमसी के लिए मेयर चुनने के लिए 21 फरवरी को वोट डाले गये थे। यहां रिकॉर्ड 55.5 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थे। ख़ास बात ये है कि पानी और सफाई की समस्या से जूझ रहे झुग्गी बस्तियों में वोटिंग का प्रतिशत और भी ज्यादा रहा है। हालांकि बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, पार्टी का कहना है कि पीएमसी पर इस बार बीजेपी अपना झंड़ा लहराएगी।

पीएमसी की 162 सीटों के लिए 1090 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में पुणे की तस्वीर साफ हो जाएगी। पुणे में राज्य सरकार और महानगरपालिका पर मेट्रो चलाने की अहम जिम्मेदारी है। इसके अलावा पुणे में सफाई का मुद्दा भी नगरपालिका चुनाव में बड़े जोर-शोर से उभरा था। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पुणे से ही आते हैं और 21 फरवरी को उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला था।

First Published on February 23, 2017 9:02 am