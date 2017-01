पुराने ‘प्यार’ की सजा भुगत रहा शख्स, 20 साल पहले की थी शादी अब तक झेल रहा रेप और किडनैपिंग का केस

पुणे के रहने वाले एक शख्स को दूसरे धर्म की लड़की के साथ भागने की सजा 20 साल बाद मिल रही है। समीर खान (बदला हुआ नाम) नाम के इस शख्स को किडनैपिंग और रेप के आरोपों में ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। जेल से वापस आने के बाद 1998 में समीर ने दीपा (काल्पनिक नाम) के साथ शादी कर ली थी और उनके दो बच्चों भी है। हालांकि अब दोनों का तलाक हो चुका है। इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता (दीपा के पिता) की केस के दौरान मौत हो गई। नवंबर 2016 में गिरफ्तार किए गए खान ने अब मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाइयों के दौरान मौजूद नहीं रहने के कारण मजिस्ट्रेट की ओर से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खान के वकील ने बताया कि उनकी (समीर खान) पूर्व पत्नी कोर्ट में हलफनामा दायर कर कह चुकी हैं कि उन्हें खान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहती है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस मृदुला भटकर ने खान को 30000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पुणे के सेशन जज को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मामला 20 साल पुराना है और आरोपी कई साल से बेल पर बाहर है।

क्या है मामला?

दीपा के पिता ने विश्रामबाग पुलिस थाने में 7 अक्टूबर 1997 में केस दर्ज कराया था। जिस समय दीपा, खान के साथ गई थी, उसकी उम्र 17 साल और 11 महीने थी, जो कि कानूनन शादी की उम्र से एक महीने कम थी। जिसके बाद पुलिस ने समीर खान के खिलाफ किडनैपिंग और रेप का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जल्द ही दोनों का पता लगा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1998 में खान को जमानत मिल गई थी और तब तक दीपा 18 साल की हो गई थी। जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। उनके दो बच्चे भी है जो कि खान के साथ रहते हैं।

First Published on January 24, 2017 11:25 am