नासिक नगर निकाय चुनाव नतीजे 2017 Live: रिकॉर्ड मतदान के बाद किसके हाथों में होगी सत्ता, फैसला आज

त्र्यम्बकेश्वर महादेव के लिए प्रसिद्ध नासिक की जनता अपने रोज़ाना की ज़रुरतों जैसे पानी, सफाई और बिजली के लिए किसे चुनेगी ये जानना अहम होगा। नासिक में इस बार ज़िला परिषद चुनाव में लगभग 68 फीसदी वोट पड़े थे जो कि पिछली बार के 62 प्रतिशत के मुकाबले 6 प्रतिशत ज्यादा है। नासिक में 122 सीटों के लिए 492 कैंडिडेट मैदान में हैं। साल 2012 में नासिक महानगर पालिका में 40 सीटें जीतकर मनसे ने अपना कब्जा जमाया था और अशोक मुर्तादक मेयर बने थे। ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस बार मनसे अपनी कामयाबी दोहरा पाती है, अथवा ये सीट उनके कब्जे से निकल जाएगी। नासिक में पिछली बार 20 सीटें लेकर एनसीपी दूसरे नंबर पर थी, जबकि 19 सीटों के साथ शिवसेना तीसरे नंबर पर थी। इस बार बीजेपी-शिवसेना के अलग अलग होने की वजह से ये मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। 2012 में 15 सीटें पाने वाली कांग्रेस भी इस बार जोर आजमा रही है। और पार्टी को उम्मीद है कि नासिक की जनता का साथ उन्हें मिलेगा।

First Published on February 23, 2017 9:34 am