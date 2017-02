नागपुर नगर निकाय चुनाव नतीजे 2017 Live: संघ और बीजेपी के गढ़ में किसकी होगी जीत, आज होगा साफ

राष्ट्रीय स्वयंसेवर संघ के कार्यकर्ता दैनिक शिविर के दौरान। (Express file photo by Amit Mehra)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गढ़ नागपुर में महानगर पालिका के चुनावी नतीजे सूबे की सियासत में बेहद अहम होंगे। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने नागपुर में वोट डाला था, अपना वोट डालने के बाद उन्होंने कहा था कि नागपुर की जनता को बदलाव के लिए वोट करना चाहिए। उनका इशारा शिवसेना की ओर था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नागपुर की जनता ने सीएम की अपील को कितनी तवज्जो दी है। हालांकि नागपुर में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा था और लगभग 53 फीसदी लोगों ने मतदान किया था। नागपुर में 151 सीटों के लिए मतदान हुआ है।

नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। साल 2012 में यहां बीजेपी को 62, कांग्रेस को 41, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 6, बीएसपी को 12 शिवसेना को 6 सीटें मिली थीं। जबकि अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। इस वक़्त प्रवीण दातके नागपुर के मेयर हैं। साल 2012 की तुलना में इस साल एक प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन साल 2014 में हुए लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनावों की तुलना में नगर निकाय चुनावों में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। भाजपा ने साल 2014 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद राज्य में सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकरा बनायी थी। ऐसे में इस बार उस पर अपना कब्जा बरकरार रखने के साथ ही प्रदर्शन बेहतर करने का भी दबाव रहेगा।

First Published on February 23, 2017 9:34 am