शिवसेना-बीजेपी की 25 साल पुरानी ‘दोस्ती’ में दरार, संजय राउत बोले – लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए

मुंबई में अगले महीने नगर निगम चुनाव होने हैं। शिव सेना ने फैसला किया है कि वह नगर निगम चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले लड़ेगी। इसपर विवाद होने लगा है। शिवसेना ने गुरुवार (26 जनवरी) को इस बात का ऐलान किया गया था। तब से मुंबई की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। सभी पार्टियों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। 27 जनवरी को कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हाथ सेंके। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा था, ‘अगर शिव सेना में हिम्मत है तो वह राज्य और केंद्र में बीजेपी के साथ हुए गठबंधन को भी तोड़कर दिखाए।’

इससे पहले गठबंधन ना करने का फैसला लेते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था, ‘मैंने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। मैं किसी के दरवाजे पर गठबंधन के लिए भीख का कटोरा लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि किसी नगर निगम या जिला परिषद के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा।’ इसपर बीजेपी नेता किरट सौम्या ने कहा था, ‘बीजेपी बीएमसी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है लेकिन अगर कोई (शिवसेना) इससे दुखी है तो हमारी तरफ से भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’

इसपर पलटवार करते हुए शिव सेना नेता संजय राऊत ने कहा, ‘कोई भी सड़क पे उठके सवाल पूछेगा? लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए।’ संजय ने राज्य सरकार में बीजेपी से गठबंधन ना तोड़ने की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा, ‘हम महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं बनाना चाहते। इसलिए हमें कुछ और वक्त के लिए राज्य सरकार में गठबंधन रखना पड़ेगा।’

शिवसेना ने बीएमसी में बीजेपी से अलग होने का फैसला लेकर 25 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया है।

Koi bhi sadak pe uth ke sawaal poochega?Logon ko apni aukaat mein rehna chahiye:Sanjay Raut,SS on BJP's Kirit Somaiya's BMC graft charge pic.twitter.com/SDcF9Zoc4R — ANI (@ANI_news) January 27, 2017

First Published on January 27, 2017 11:42 am