मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद-वाजिद ने थामा बीजेपी का हाथ

बॉलीवुड में संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संगीतकार जोड़ी ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, ” अटल जी के जन्मदिन पर हम सिर्फ एक वादा खुद से कर सकते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। अटल जी पूरे जीवन देश को शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष किया।

आज मोदीजी अटलजी के सपनों को ही पूरा कर रहे हैं। मैं आज यहां मौजूद हर युवा से अपील करना चाहता हूं कि वो कम से कम 10 लोगों के कैसलैश ट्रैड के बारे में बताए ताकि अटल जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना पूरा हो पाए। आज बीजेपी जो भी है वो अटलजी के कराण ही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब संगीत की दनिया से किसी ने बीजेपी का दामन थामा है। इससे पहले इस्माइल दरबार, कुमार शानु, बप्पी लहरी और बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। साजिद वाजिद ने सलमान की कई फिल्मों में संगीत दिया है। उनकी कुछ सफल फिल्मों में दबंग, वांटेड, वीर, तेरी मेरी कहानी, एक था टाइगर, मैं तेरा हीरो, हीरोपंती प्रमुख हैं।

First Published on December 26, 2016 6:46 am